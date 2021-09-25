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Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года - РИА Новости, 25.09.2021
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года
Сопредседатели минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) в распространенном... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T07:48
2021-09-25T07:48
в мире
армения
азербайджан
оон
обсе
россия
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ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Сопредседатели минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) в распространенном заявлении сообщили о первой с ноября 2020 года встрече глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся на полях 76-сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.Отмечается, что сопредседатели в соответствии со своим мандатом подтверждают приверженность к продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него.В заявлении говорится, что посредники предложили конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможным последующим шагам. Они встретились с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, чтобы проинформировать их о своих усилиях, предпринятых за последний год, а также о последних событиях. Во встречах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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в мире, армения, азербайджан, оон, обсе, россия
07:48 25.09.2021
 
Главы МИД Армении и Азербайджана встретились впервые с ноября 2020 года

Главы МИД Армении Мирзоян и Азербайджана Байрамов провели встречу на генассамблее ООН

© REUTERS / Eduardo Munoz/PoolЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Eduardo Munoz/Pool
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ЕРЕВАН, 25 сен – РИА Новости. Сопредседатели минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию Игорь Ховаев (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США) в распространенном заявлении сообщили о первой с ноября 2020 года встрече глав МИД Армении и Азербайджана, состоявшейся на полях 76-сессии генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Сопредседатели провели отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, а также совместную встречу обоих министров… Сопредседатели приветствуют первую с ноября 2020 года встречу министров иностранных дел как знак решимости двух стран возобновить мирный процесс посредством прямого диалога, направленного на обеспечение безопасности, стабильности и процветания в регионе", - говорится в заявлении посредников на сайте ОБСЕ.
Отмечается, что сопредседатели в соответствии со своим мандатом подтверждают приверженность к продолжению работы со сторонами для поиска всеобъемлющих решений всех оставшихся вопросов, связанных с нагорно-карабахским конфликтом или вытекающих из него.
В заявлении говорится, что посредники предложили конкретные целенаправленные меры по деэскалации ситуации и возможным последующим шагам. Они встретились с заместителем генсека ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло и действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Швеции Анн Линде, чтобы проинформировать их о своих усилиях, предпринятых за последний год, а также о последних событиях. Во встречах принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
29 июля, 19:56
Азербайджан призвал к дипломатическому разрешению конфликта с Арменией
В конце сентября 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
В миреАрменияАзербайджанООНОБСЕРоссия
 
 
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