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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html
Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса - РИА Новости, 25.09.2021
Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением ковида, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T03:39
2021-09-25T04:40
российская академия наук
коронавирус covid-19
анча баранова
распространение коронавируса
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением ковида, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем можно предположить, заявила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Эксперт рассказала о недавнем исследовании английских ученых, которое установило, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, являлись переносчиками вируса. Среди пожилых людей переносчиков было больше.
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российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова
03:39 25.09.2021 (обновлено: 04:40 25.09.2021)
 
Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса

Биолог Баранова рассказала, что коронавируса вокруг нас больше, чем можно предположить

© Depositphotos / beton_studioДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Depositphotos / beton_studio
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением ковида, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем можно предположить, заявила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
Медицинская сестра держит в руках коробку с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 21:11Распространение коронавируса
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Эксперт рассказала о недавнем исследовании английских ученых, которое установило, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, являлись переносчиками вируса. Среди пожилых людей переносчиков было больше.
"Нужно сделать вывод, что коронавируса вокруг нас гораздо больше, чем мы думаем. Даже если мы предпринимаем такие меры контроля, как ПЦР-тесты, то мы все равно не сводим риски заражения к нулю", – сказала Баранова.
 
Распространение коронавирусаРоссийская академия наукКоронавирус COVID-19Анча Баранова
 
 
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