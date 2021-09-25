https://ria.ru/20210925/testirovanie-1751735148.html

Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса

Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса - РИА Новости, 25.09.2021

Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса

Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением ковида, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T03:39

2021-09-25T03:39

2021-09-25T04:40

российская академия наук

коронавирус covid-19

анча баранова

распространение коронавируса

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Постоянное тестирование усиливает контроль за распространением ковида, но не сводит к нулю риск заболеть, и коронавируса в окружающей среде гораздо больше, чем можно предположить, заявила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.Эксперт рассказала о недавнем исследовании английских ученых, которое установило, что 2% пассажиров авиарейсов, у которых был отрицательный тест, являлись переносчиками вируса. Среди пожилых людей переносчиков было больше.

https://ria.ru/20210924/smertnost-1751719049.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская академия наук, коронавирус covid-19, анча баранова