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Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G
Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G - РИА Новости, 25.09.2021
Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G
Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:38
2021-09-25T08:38
технологии
сша
япония
китай
большая двадцатка
синдзо абэ
g7
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран."Мы наладили сотрудничество по важнейшим и новейшим технологиям, чтобы гарантировать, что способ проектирования, разработки, управления и использования технологий определяется нашими общими ценностями и уважением универсальных прав человека. В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", - говорится в заявлении стран формата.Также страны Quad объявили о принципах "в области проектирования, разработки, управления и использования технологий", которые по мнению лидеров формата, будут направлять весь мир к "ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов".Страны Quad также объявили о "запуске нового партнерства "четверки" в области инфраструктуры"."Мы будем сотрудничать в оказании технической помощи, предоставляя региональным партнерам инструменты оценки и способствуя устойчивому развитию инфраструктуры. Мы поддерживаем усилия G7 в области инфраструктуры и с нетерпением ожидаем сотрудничества с партнерами-единомышленниками, в том числе с ЕС. Мы подтверждаем Принципы инвестирования в качественную инфраструктуру G20 и активизируем наши усилия по обеспечению инфраструктуры высокого уровня в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bayden-1751607749.html
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технологии, сша, япония, китай, большая двадцатка, синдзо абэ, g7
08:38 25.09.2021
 
Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G

Страны Quad договорились о сотрудничестве в сфере развития 5G

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрохожий идет со смартфоном
Прохожий идет со смартфоном - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран.
"Мы наладили сотрудничество по важнейшим и новейшим технологиям, чтобы гарантировать, что способ проектирования, разработки, управления и использования технологий определяется нашими общими ценностями и уважением универсальных прав человека. В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", - говорится в заявлении стран формата.
Также страны Quad объявили о принципах "в области проектирования, разработки, управления и использования технологий", которые по мнению лидеров формата, будут направлять весь мир к "ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов".
Страны Quad также объявили о "запуске нового партнерства "четверки" в области инфраструктуры".
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"Мы будем сотрудничать в оказании технической помощи, предоставляя региональным партнерам инструменты оценки и способствуя устойчивому развитию инфраструктуры. Мы поддерживаем усилия G7 в области инфраструктуры и с нетерпением ожидаем сотрудничества с партнерами-единомышленниками, в том числе с ЕС. Мы подтверждаем Принципы инвестирования в качественную инфраструктуру G20 и активизируем наши усилия по обеспечению инфраструктуры высокого уровня в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.
Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.
Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
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ТехнологииСШАЯпонияКитайБольшая двадцаткаСиндзо АбэG7
 
 
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