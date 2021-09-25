https://ria.ru/20210925/strany-1751741060.html

Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G

Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G - РИА Новости, 25.09.2021

Страны Quad будут сотрудничать в сфере развития 5G

Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:38

2021-09-25T08:38

2021-09-25T08:38

технологии

сша

япония

китай

большая двадцатка

синдзо абэ

g7

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597572388_0:266:3053:1983_1920x0_80_0_0_773584233498cbd8501107268bfc0fdc.jpg

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 сен – РИА Новости. Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились о сотрудничестве в области развития мобильной связи пятого поколения (5G), говорится в совместном заявлении по итогам саммита лидеров стран."Мы наладили сотрудничество по важнейшим и новейшим технологиям, чтобы гарантировать, что способ проектирования, разработки, управления и использования технологий определяется нашими общими ценностями и уважением универсальных прав человека. В партнерстве с отраслью мы продвигаем развертывание безопасных, открытых и прозрачных сетей 5G и не только 5G, а также работаем с рядом партнеров для содействия инновациям и продвижению надежных поставщиков и подходов, таких как Open-RAN", - говорится в заявлении стран формата.Также страны Quad объявили о принципах "в области проектирования, разработки, управления и использования технологий", которые по мнению лидеров формата, будут направлять весь мир к "ответственным и открытым инновациям на основе высоких стандартов".Страны Quad также объявили о "запуске нового партнерства "четверки" в области инфраструктуры"."Мы будем сотрудничать в оказании технической помощи, предоставляя региональным партнерам инструменты оценки и способствуя устойчивому развитию инфраструктуры. Мы поддерживаем усилия G7 в области инфраструктуры и с нетерпением ожидаем сотрудничества с партнерами-единомышленниками, в том числе с ЕС. Мы подтверждаем Принципы инвестирования в качественную инфраструктуру G20 и активизируем наши усилия по обеспечению инфраструктуры высокого уровня в Индо-Тихоокеанском регионе", - отмечается в заявлении.Первый очный саммит лидеров стран Quad, который объединяет США, Индию, Австралию и Японию, прошел в пятницу в Белом доме. Как сообщалось, среди тем, которые обсудили лидеры стран - преодоление коронавирусной пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.Формат Quad был инициирован в 2007 году премьер-министром Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Востребованность формата возросла с обострением противоречий между США и Китаем.

https://radiosputnik.ria.ru/20210924/bayden-1751607749.html

https://ria.ru/20210925/vaktsina-1751740344.html

сша

япония

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, сша, япония, китай, большая двадцатка, синдзо абэ, g7