https://ria.ru/20210925/ssylki-1751786355.html
Жириновский предложил восстановить ссылки в России
Жириновский предложил восстановить ссылки в России - РИА Новости, 25.09.2021
Жириновский предложил восстановить ссылки в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече руководства политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом РФ Владимиром Путиным предложил вновь ввести в... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:09
2021-09-25T17:09
2021-09-25T17:37
владимир жириновский
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече руководства политических партий, прошедших в Госдуму, с президентом РФ Владимиром Путиным предложил вновь ввести в стране практику ссылок в отдаленные регионы за различные провинности."Министр обороны недавно сказал, что мы будем строить новые города в Сибири - мы эту идею поддерживаем. Одна проблема: откуда взять людей?.. Мы предлагаем восстановить такое понятие как ссылка. У нас в тюрьме сидят люди - ну, тысячу рублей где-то украл или подрались по пьяни... Вот футболисты, помните, (Павел) Мамаев, (Александр) Кокорин? Их отправили в колонию на два-три года, а лучше бы в ссылку в Сибирь на несколько лет, там и футбол бы можно было поднять", - сказал Жириновский."Сегодня некоторые иноагенты уехали кто в Ригу, кто в Лондон, а кто просто так в Москве сидит, продолжает свою вредительскую деятельность - надо вот их в Сибирь направлять, не в тюрьмы тоже, не в эмиграцию, - пусть там работают на благо родины", - добавил лидер ЛДПР.
https://ria.ru/20210925/putin-1751787835.html
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владимир жириновский, политика, госдума рф, россия, рига, москва, владимир путин, лдпр
17:09 25.09.2021 (обновлено: 17:37 25.09.2021)
Жириновский предложил восстановить ссылки в России
Жириновский: надо восстановить понятие "ссылка", пусть там поработают на благо Родины