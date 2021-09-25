Жириновский предложил отправить Мару Багдасарян в ссылку
Жириновский после встречи с Путиным продолжает считать ссылку действенным наказанием
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на которой в числе прочего обсуждался вопрос возобновления практики ссылок, заявил, что продолжает считать ссылку действенным наказанием, отметив, что речь идет о гуманизации законодательства.
"Это нужно сделать. Ссылка - это тяжелое наказание. Помните, была Мара Багдасарян. Она нарушала правила дорожного движения и не реагировала на штрафы. Вот ссылка из Москвы была бы действенным наказанием… Уезжай в другой регион и хоть во дворце живи... Я имею в виду гуманизацию (законодательства)", - сказал Жириновский в ответ на вопрос об аргументах президента по данному вопросу.
Путин в субботу провел встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму, в режиме видеоконференции. В ходе встречи Жириновский заявил, что в партии поддерживают развитие Сибири, и предложил вновь ввести в стране практику ссылок в отдаленные регионы за различные провинности.
Президент в ответ заявил, что обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки - не наш метод. По его словам, если, как предложил Жириновский, "бунтовщиков" сажать в поезд и отправлять до Магадана, чтобы они не бунтовали, "они и работать не будут после этого". Путин подчеркнул, что в Сибири и на Дальнем Востоке нужны квалифицированные специалисты, надо идти по пути создания современных, интересных, перспективных и хорошо оплачиваемых рабочих мест с благоприятной перспективой развития производства, тогда "и люди пойдут, и ссылать не нужно".
Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав.
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