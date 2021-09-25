https://ria.ru/20210925/somali-1751787553.html

Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек

Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек - РИА Новости, 25.09.2021

Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек

Число жертв взрыва у президентского дворца в столице Сомали Могадишо возросло до девяти, среди них по меньшей мере два ребенка, сообщает издание Goobjoog. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:17

2021-09-25T17:17

2021-09-25T17:17

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у президентского дворца в столице Сомали Могадишо возросло до девяти, среди них по меньшей мере два ребенка, сообщает издание Goobjoog.Ранее сообщалось о семерых погибших."Полиция в Могадишо подтвердила девять жертв... в результате атаки... Среди погибших - мать и ее двое детей", - говорится на сайте издания.Согласно порталу Garowe, ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с группировкой "Аль-Каида"*. Отмечается, что их целью была колонна автомобилей, в которых находились правительственные чиновники.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия