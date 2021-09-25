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Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек
Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек - РИА Новости, 25.09.2021
Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек
Число жертв взрыва у президентского дворца в столице Сомали Могадишо возросло до девяти, среди них по меньшей мере два ребенка, сообщает издание Goobjoog. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:17
2021-09-25T17:17
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у президентского дворца в столице Сомали Могадишо возросло до девяти, среди них по меньшей мере два ребенка, сообщает издание Goobjoog.Ранее сообщалось о семерых погибших."Полиция в Могадишо подтвердила девять жертв... в результате атаки... Среди погибших - мать и ее двое детей", - говорится на сайте издания.Согласно порталу Garowe, ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с группировкой "Аль-Каида"*. Отмечается, что их целью была колонна автомобилей, в которых находились правительственные чиновники.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, россия
17:17 25.09.2021
 
Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек

Число жертв взрыва в столице Сомали достигло девяти человек, включая двоих детей

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehНа месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали
На месте взрыва заминированного автомобиля на контрольно-пропускном пункте Президентского дворца в Могадишо, Сомали - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Число жертв взрыва у президентского дворца в столице Сомали Могадишо возросло до девяти, среди них по меньшей мере два ребенка, сообщает издание Goobjoog.
Ранее сообщалось о семерых погибших.
"Полиция в Могадишо подтвердила девять жертв... в результате атаки... Среди погибших - мать и ее двое детей", - говорится на сайте издания.
Согласно порталу Garowe, ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с группировкой "Аль-Каида"*. Отмечается, что их целью была колонна автомобилей, в которых находились правительственные чиновники.
Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Террористическая организация, запрещена в России
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