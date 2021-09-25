https://ria.ru/20210925/somali-1751763070.html

При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ

При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2021

При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ

Семь человек погибли, девять пострадали из-за взрыва в столице Сомали Могадишо. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T13:07

2021-09-25T13:07

2021-09-25T13:07

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Семь человек погибли, девять пострадали из-за взрыва в столице Сомали Могадишо."Семь человек погибли, и девять других получили ранения после взрыва автомобиля с террористом смертником в Могадишо в районе Эль-Габ", - сообщил местный телеканал SNTV News в Twitter со ссылкой на полицию.По данным портала Garowe, взрыв произошел неподалеку от президентского дворца.Согласно порталу, ответственность за теракт взяли на себя боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с террористической группировкой "Аль-Каида"*.Ранее издание Somali Guardian сообщило, что самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев. Боевики "Аш-Шабаб" также взяли на себя ответственность за атаку.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210925/somali-1751757040.html

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида