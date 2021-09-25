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При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2021
При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
Самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T11:56
2021-09-25T11:56
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аль-каида
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian.По данным издания, инцидент произошел в субботу недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле. Целью взрыва стала автоколонна войск Африканского союза.Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за взрыв.Они заявили, что убили семь военнослужащих из Бурунди и уничтожили бронированный автомобиль.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html
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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, африканский союз, россия
11:56 25.09.2021
 
При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ

Somali Guardian: при взрыве в Сомали погибли семь миротворцев

© AP Photo / Farah Abdi WarsamehВоенные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо
Военные на месте взрыва в столице Сомали Могадишо - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian.
По данным издания, инцидент произошел в субботу недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле. Целью взрыва стала автоколонна войск Африканского союза.
Полицейский в Сомали - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 14:27
Боевики разрушили аэропорт в центральной части Сомали
Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за взрыв.
Они заявили, что убили семь военнослужащих из Бурунди и уничтожили бронированный автомобиль.
Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
На месте врзыва в Могадишо в Сомали. 14 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
14 сентября, 19:54В мире
В столице Сомали прогремел взрыв, есть жертвы
 
В миреСШАООНСомалиАль-КаидаАфриканский союзРоссия
 
 
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