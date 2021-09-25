https://ria.ru/20210925/somali-1751757040.html

При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ

При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 25.09.2021

При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ

Самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T11:56

2021-09-25T11:56

2021-09-25T11:56

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство взорвалось на юге Сомали, погибли семь миротворцев, сообщает издание Somali Guardian.По данным издания, инцидент произошел в субботу недалеко от города Махадай в регионе Средняя Шабелле. Целью взрыва стала автоколонна войск Африканского союза.Боевики радикальной группировки "Аш-Шабаб", связанные с террористической группировкой "Аль-Каида"*, взяли на себя ответственность за взрыв.Они заявили, что убили семь военнослужащих из Бурунди и уничтожили бронированный автомобиль.Радикальная группировка ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210919/somali-1750791626.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210914/somali-1750072176.html

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в мире, сша, оон, сомали, аль-каида, африканский союз, россия