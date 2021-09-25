https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html

В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане

В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане - РИА Новости, 25.09.2021

В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане

Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:12

2021-09-25T16:12

2021-09-25T17:06

в мире

украина

реджеп тайип эрдоган

турция

владимир путин

олег волошин

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В Турции сообщили о шоке от заявлений Украины об Эрдогане

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах турецкого издания DikGAZETE написал журналист Ильбер Васфи Сель."Спор по Крыму между Турцией и Россией продолжается уже семь лет. Все об этом знают. Однако заявление, последовавшее с Украины, стало поистине шоком!" — говорится в статье.Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит "Крымская платформа" в Киеве, а также собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание."Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас мы особо не будем", — цитирует газета слова Волошина. Уточняется, что эти слова прозвучали на фоне возобновления турецкой риторики о принадлежности Крыма.Как отметил Ильбер Васфи Сель, ранее Москва резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако в отличие от украинской эта реакция была ожидаемой.Журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России в результате демократического референдума. Таким образом, население Крыма реализовало право на самоопределение.Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неприемлемости подобные высказывания турецкой стороны. Он выразил надежду, что в будущем Анкара изменит свою позицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210922/erdogan-1751343661.html

https://ria.ru/20210922/krym-1751321208.html

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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, олег волошин