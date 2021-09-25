16:12 25.09.2021 (обновлено: 17:06 25.09.2021)
В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане
DikGAZETE: слова депутата Рады Волошина об Эрдогане вызвали в Турции шок
CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах турецкого издания DikGAZETE написал журналист Ильбер Васфи Сель.
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Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит "Крымская платформа" в Киеве, а также собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание.
"Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас мы особо не будем", — цитирует газета слова Волошина. Уточняется, что эти слова прозвучали на фоне возобновления турецкой риторики о принадлежности Крыма.
Как отметил Ильбер Васфи Сель, ранее Москва резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако в отличие от украинской эта реакция была ожидаемой.
Журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России в результате демократического референдума. Таким образом, население Крыма реализовало право на самоопределение.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неприемлемости подобные высказывания турецкой стороны. Он выразил надежду, что в будущем Анкара изменит свою позицию.
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