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В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане
В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане - РИА Новости, 25.09.2021
В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане
Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:12
2021-09-25T17:06
в мире
украина
реджеп тайип эрдоган
турция
владимир путин
олег волошин
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В Турции сообщили о шоке от заявлений Украины об Эрдогане
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах турецкого издания DikGAZETE написал журналист Ильбер Васфи Сель."Спор по Крыму между Турцией и Россией продолжается уже семь лет. Все об этом знают. Однако заявление, последовавшее с Украины, стало поистине шоком!" — говорится в статье.Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит "Крымская платформа" в Киеве, а также собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание."Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас мы особо не будем", — цитирует газета слова Волошина. Уточняется, что эти слова прозвучали на фоне возобновления турецкой риторики о принадлежности Крыма.Как отметил Ильбер Васфи Сель, ранее Москва резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако в отличие от украинской эта реакция была ожидаемой.Журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России в результате демократического референдума. Таким образом, население Крыма реализовало право на самоопределение.Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неприемлемости подобные высказывания турецкой стороны. Он выразил надежду, что в будущем Анкара изменит свою позицию.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
https://ria.ru/20210922/erdogan-1751343661.html
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в мире, украина, реджеп тайип эрдоган, турция, владимир путин, олег волошин
16:12 25.09.2021 (обновлено: 17:06 25.09.2021)
 
В Турции рассказали о шоке от заявлений Украины об Эрдогане

DikGAZETE: слова депутата Рады Волошина об Эрдогане вызвали в Турции шок

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Турок сильно удивило заявление депутата Верховной рады Олега Волошина о том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган не уважает Украину. Об этом на страницах турецкого издания DikGAZETE написал журналист Ильбер Васфи Сель.
"Спор по Крыму между Турцией и Россией продолжается уже семь лет. Все об этом знают. Однако заявление, последовавшее с Украины, стало поистине шоком!" — говорится в статье.
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 17:38
Греческий политик оценил высказывания Эрдогана об "аннексии" Крыма
Волошин раскритиковал Эрдогана за то, что он не приехал на саммит "Крымская платформа" в Киеве, а также собирается встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание.
"Вот вам и все отношение к Украине: покупайте наши "Байрактары", пустите наши компании строить дороги, потому что хорошие откаты даем, но уважать вас мы особо не будем", — цитирует газета слова Волошина. Уточняется, что эти слова прозвучали на фоне возобновления турецкой риторики о принадлежности Крыма.
Как отметил Ильбер Васфи Сель, ранее Москва резко отреагировала на заявление Эрдогана о непризнании полуострова. Однако в отличие от украинской эта реакция была ожидаемой.
Журналист добавил, что полуостров вернулся в состав России в результате демократического референдума. Таким образом, население Крыма реализовало право на самоопределение.
Ранее Эрдоган, выступая на Генассамблее ООН, сказал о важности сохранения территориальной целостности Украины и призвал прилагать больше усилий для защиты прав крымских татар. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о неприемлемости подобные высказывания турецкой стороны. Он выразил надежду, что в будущем Анкара изменит свою позицию.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:49
"Крым — это Украина". Что кроется за громкими заявлениями Эрдогана
 
В миреУкраинаРеджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир ПутинОлег Волошин
 
 
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