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Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором

Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором - РИА Новости, 25.09.2021

Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором

Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время свяжется с губернатором Тверской области Игорем Руденей и переговорит с ним лично. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T19:04

2021-09-25T19:04

2021-09-25T19:05

выборы в государственную думу

тверская область

владимир путин

игорь руденя

россия

политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время свяжется с губернатором Тверской области Игорем Руденей и переговорит с ним лично."У Тверской области хорошие перспективы, имея в виду и развитие инфраструктуры, в том числе и известную дорогу Москва-Петербург, что приблизило, на самом деле, Тверскую область и к Петербургу, но и прежде всего, конечно, к столице, к Москве. Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Мы с вами об этом много раз говорили. Я знаю, вы хотели переговорить отдельно, я с вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы. Надеюсь, что вы используете все свои лучшие качества для того, чтобы реализовывать те задачи, которые вы сформулировали в ходе предыдущей работы, за предыдущие годы, и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин Рудене.

тверская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тверская область, владимир путин, игорь руденя, россия, политика