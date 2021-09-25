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Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором
Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором - РИА Новости, 25.09.2021
Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором
Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время свяжется с губернатором Тверской области Игорем Руденей и переговорит с ним лично. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T19:04
2021-09-25T19:04
2021-09-25T19:05
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тверская область
владимир путин
игорь руденя
россия
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время свяжется с губернатором Тверской области Игорем Руденей и переговорит с ним лично."У Тверской области хорошие перспективы, имея в виду и развитие инфраструктуры, в том числе и известную дорогу Москва-Петербург, что приблизило, на самом деле, Тверскую область и к Петербургу, но и прежде всего, конечно, к столице, к Москве. Здесь другая складывается ситуация с использованием этой инфраструктуры", - сказал Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов РФ."Мы с вами об этом много раз говорили. Я знаю, вы хотели переговорить отдельно, я с вами свяжусь в ближайшее время, обсудим все эти вопросы. Надеюсь, что вы используете все свои лучшие качества для того, чтобы реализовывать те задачи, которые вы сформулировали в ходе предыдущей работы, за предыдущие годы, и в ходе избирательной кампании", - сказал Путин Рудене.
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тверская область, владимир путин, игорь руденя, россия, политика
19:04 25.09.2021 (обновлено: 19:05 25.09.2021)
Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором
Путин пообещал в ближайшее время связаться с тверским губернатором и переговорить с ним