https://ria.ru/20210925/putin-1751787835.html

Путин прокомментировал идею Жириновского о восстановлении понятия "ссылки"

Путин прокомментировал идею Жириновского о восстановлении понятия "ссылки" - РИА Новости, 25.09.2021

Путин прокомментировал идею Жириновского о восстановлении понятия "ссылки"

Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки - "не наш метод", заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T17:18

2021-09-25T17:18

2021-09-25T18:02

общество

владимир путин

дальний восток

магадан

владимир жириновский

госдума рф

лдпр

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НОВО-ОГАРЕВО, 25 сен - РИА Новости. Обеспечение трудовых ресурсов в Сибири с помощью ссылки - "не наш метод", заявил президент России Владимир Путин, комментируя предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского восстановить в стране практику ссылок.Путин в субботу проводит встречу с руководством партий, прошедших в Госдуму, в режиме видеоконференции. В ходе встречи Жириновский заявил, что в партии поддерживают развитие Сибири, и предложил вновь ввести в стране практику ссылок в отдаленные регионы за различные провинности."Что касается развития Сибири и идей по тем точкам роста, которые там можно и нужно создавать, то это, безусловно в правильном направлении идея, мы будем вместе думать над тем, как это сделать. Но все-таки обеспечивание трудовыми ресурсами с помощью ссылки - наверное, это не наш метод, вы сами критикуете времена сталинизма, а предлагаете ссылки. Наверное, это все-таки не будет работать, как минимум, это во-первых, жестокость чрезмерная", - сказал Путин.На замечание Жириновского, что "бунтовщиков" можно будет посадить в поезд и отправить до Магадана, и тогда они не будут бунтовать, Путин ответил, что "они и работать не будут после этого".Он также отметил, что достаточно много сил потребовалось, чтобы запустить судостроительный завод "Звезда" на Дальнем Востоке. "Через тоже, к сожалению, уголовные дела, посадки, через бегство жуликов различных. Тем не менее, "Роснефть" взялась, и этот проект реализуется. Я говорю это к тому, что там не хватает высококвалифицированных нужных специалистов, и идет приток, потому что создаются необходимые условия компанией, и идет приток специалистов для работы на этом предприятии. Вот по этому пути сегодня нужно идти, нужно создавать современные, интересные, перспективные и хорошо оплачиваемые рабочие места с благоприятной перспективой развития самого производства, и люди пойдут, и ссылать не нужно", - сказал Путин.При этом, по его словам, на Дальнем Востоке нужны именно квалифицированные специалисты.В пример он привел создание космодрома и развитие авиационной отрасли, образования.

https://ria.ru/20210925/putin-1751791782.html

https://ria.ru/20210925/ssylki-1751786355.html

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общество, владимир путин, дальний восток, магадан, владимир жириновский, госдума рф, лдпр