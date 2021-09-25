https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Путин поставил задачи перед новой Госдумой - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:28
2021-09-25T16:28
2021-09-25T17:28
выборы в государственную думу
владимир путин
госдума рф
россия
политика
общество
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва.Среди них: На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.Состав нижней палаты сформировали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР и "Новые люди". Глава государства поздравил победителя и отметил появление новой силы."Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", — добавил он.Путин подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779875.html
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владимир путин, госдума рф, россия, политика, общество
16:28 25.09.2021 (обновлено: 17:28 25.09.2021)
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
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