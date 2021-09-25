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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Путин поставил задачи перед новой Госдумой - РИА Новости, 25.09.2021
Путин поставил задачи перед новой Госдумой
Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:28
2021-09-25T17:28
выборы в государственную думу
владимир путин
госдума рф
россия
политика
общество
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва.Среди них: На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.Состав нижней палаты сформировали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР и "Новые люди". Глава государства поздравил победителя и отметил появление новой силы."Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", — добавил он.Путин подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
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владимир путин, госдума рф, россия, политика, общество
16:28 25.09.2021 (обновлено: 17:28 25.09.2021)
 
Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Путин: нужно вытащить большое число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва.
Среди них:
  • свести уровень бедности до минимума;
  • улучшить условия жизни, развития, обучения, питания детей в семьях с низкими доходами;
  • повысить уровень и доступность современного образования и здравоохранения;
  • продолжить изменения в структуре экономики в пользу высокотехнологичных отраслей.
На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.
Состав нижней палаты сформировали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР и "Новые люди". Глава государства поздравил победителя и отметил появление новой силы.
"Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", — добавил он.
Путин подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.
Обращение президента РФ В. Путина к гражданам России в преддверии выборов депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
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