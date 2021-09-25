https://ria.ru/20210925/putin-1751780644.html

Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Путин поставил задачи перед новой Госдумой - РИА Новости, 25.09.2021

Путин поставил задачи перед новой Госдумой

Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:28

2021-09-25T16:28

2021-09-25T17:28

выборы в государственную думу

владимир путин

госдума рф

россия

политика

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1750027074_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_2c9fb400a95755a95c5889792c6664e0.jpg

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин озвучил задачи депутатам Госдумы нового созыва.Среди них: На встрече с представителями прошедших в парламент партий Путин призвал их безусловно выполнять предвыборные обещания.Состав нижней палаты сформировали пять партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", ЛДПР и "Новые люди". Глава государства поздравил победителя и отметил появление новой силы."Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил", — добавил он.Путин подчеркнул, что выборы прошли открыто и в соответствии с законом.

https://ria.ru/20210925/gosduma-1751779875.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, госдума рф, россия, политика, общество