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В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев
В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев - РИА Новости, 25.09.2021
В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев
В Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T23:08
2021-09-25T23:18
происшествия
гатчинский район
ленинградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. В Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону."Двадцать третьего сентября в полицию Гатчинского района &lt;...&gt; с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", — сказано в сообщении.По данным ведомства, местный житель взял жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег ее.Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными").Подозреваемого отправили под домашний арест.
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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия
23:08 25.09.2021 (обновлено: 23:18 25.09.2021)
 
В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев

В Ленинградской области во время ссоры мужчина поджег клетку с попугаями, птицы погибли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. В Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
"Двадцать третьего сентября в полицию Гатчинского района <...> с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, местный житель взял жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег ее.
Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными").
Подозреваемого отправили под домашний арест.
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ПроисшествияГатчинский районЛенинградская областьРоссия
 
 
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