https://ria.ru/20210925/popugai-1751826756.html

В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев

В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев - РИА Новости, 25.09.2021

В Ленинградской области во время семейной ссоры сожгли двух попугаев

В Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T23:08

2021-09-25T23:08

2021-09-25T23:18

происшествия

гатчинский район

ленинградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 сен — РИА Новости. В Ленинградской области мужчина сжег двух попугаев во время семейной ссоры, заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону."Двадцать третьего сентября в полицию Гатчинского района <...> с заявлением обратилась жительница деревни Марьино. Женщина сообщила, что вечером 5 сентября ее 36-летний супруг совершил сожжение двух попугаев, принадлежащих заявительнице", — сказано в сообщении.По данным ведомства, местный житель взял жидкость для розжига, облил клетку с попугаями и поджег ее.Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 245 УК России ("Жестокое обращение с животными").Подозреваемого отправили под домашний арест.

https://ria.ru/20210130/konflikt-1595227466.html

гатчинский район

ленинградская область

россия

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2021

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происшествия, гатчинский район, ленинградская область, россия