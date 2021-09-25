https://ria.ru/20210925/nomera-1751729756.html
Юрист рассказал, зачем мошенники копируют чужие автомобильные номера
Юрист рассказал, зачем мошенники копируют чужие автомобильные номера - РИА Новости, 25.09.2021
Юрист рассказал, зачем мошенники копируют чужие автомобильные номера
Аферисты вешают на свои машины поддельные номера, совпадающие с номерами другого автомобиля, но такой же марки и цвета. Причина в нежелании оплачивать штрафы за РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T02:17
2021-09-25T02:17
2021-09-25T02:18
леонид ольшанский
авто
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Аферисты вешают на свои машины поддельные номера, совпадающие с номерами другого автомобиля, но такой же марки и цвета. Причина в нежелании оплачивать штрафы за несоблюдение ПДД и правил парковки. Что делать тем, кому пришлось отвечать за чужие нарушения, рассказал агентству “Прайм” представитель Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский.По мнению специалиста, бороться с таким видом правонарушений непросто, так как штрафы оспариваются только в суде.Если номера автолюбителя решили скопировать, штрафы могут приходить пачками. Пострадавшему ничего не остается, кроме как обращаться в суд с отдельным заявлением по каждому штрафу. Это единственный выход в рамках действующих законов, говорит эксперт.
https://ria.ru/20210404/nomera-1604137389.html
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леонид ольшанский, авто
02:17 25.09.2021 (обновлено: 02:18 25.09.2021)
Юрист рассказал, зачем мошенники копируют чужие автомобильные номера
Юрист Ольшанский посоветовал идти в суд тем, чьи автономера скопировали мошенники