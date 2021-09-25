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В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ
В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ - РИА Новости, 25.09.2021
В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ
Несогласованная акция КПРФ завершилась на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, вместе с журналистами и блогерами... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:29
2021-09-25T16:41
общество
москва
валерий рашкин
кпрф
кирилл щитов
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несогласованная акция КПРФ завершилась на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, вместе с журналистами и блогерами присутствовало 400 человек. Полиция предупреждала о незаконности акции, но задержаний не проводила.На акции присутствовал первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК партии Денис Парфенов. Выступавшие повторяли уже ранее звучавшие из уст руководства КПРФ, в том числе лидера Геннадия Зюганова, слова о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования по выборам в Госдуму в Москве, а также о других нарушениях, имевших место, по утверждению коммунистов.Представители организации SERB вышли к памятнику Пушкину с плакатом "В. Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло". Через некоторое время завязалась потасовка, в ходе которой участники акции отобрали у них плакат.Сам Рашкин, закончив выступление на акции, в сопровождении полиции покинул митинг и уехал на корейском внедорожнике. Полиция, вопреки сообщениям ряда СМИ, его не задерживала.Полицейские неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Делали они это с помощью портативных громкоговорителей, а также через громкоговоритель полицейского автомобиля, стоявшего рядом с памятником Пушкину. Через какое-то время из колонок автомобиля включили песни.Задержанных на акции, несмотря на предупреждения, не было.В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что на акции, включая журналистов и блогеров, собрались 400 человек.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность. Коммунисты заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве по выборам в Госдуму.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751768742.html
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общество, москва, валерий рашкин, кпрф, кирилл щитов
16:29 25.09.2021 (обновлено: 16:41 25.09.2021)
 
В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ

В Москве на Пушкинской площади прошла несогласованная акция КПРФ

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники встречи граждан с депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ на Пушкинской площади в Москве
Участники встречи граждан с депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несогласованная акция КПРФ завершилась на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, вместе с журналистами и блогерами присутствовало 400 человек. Полиция предупреждала о незаконности акции, но задержаний не проводила.
На акции присутствовал первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК партии Денис Парфенов. Выступавшие повторяли уже ранее звучавшие из уст руководства КПРФ, в том числе лидера Геннадия Зюганова, слова о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования по выборам в Госдуму в Москве, а также о других нарушениях, имевших место, по утверждению коммунистов.
Представители организации SERB вышли к памятнику Пушкину с плакатом "В. Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло". Через некоторое время завязалась потасовка, в ходе которой участники акции отобрали у них плакат.
Сам Рашкин, закончив выступление на акции, в сопровождении полиции покинул митинг и уехал на корейском внедорожнике. Полиция, вопреки сообщениям ряда СМИ, его не задерживала.
Полицейские неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Делали они это с помощью портативных громкоговорителей, а также через громкоговоритель полицейского автомобиля, стоявшего рядом с памятником Пушкину. Через какое-то время из колонок автомобиля включили песни.
Участники встречи граждан с депутатами Госдумы и Мосгордумы от КПРФ разговаривают с сотрудником полиции на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
Вчера, 14:08Выборы в Государственную думу
Московская полиция предупредила о незаконности акции КПРФ
Задержанных на акции, несмотря на предупреждения, не было.
В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что на акции, включая журналистов и блогеров, собрались 400 человек.
Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность. Коммунисты заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве по выборам в Госдуму.
Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 17:51Выборы в Государственную думу
КПРФ отказалась отменять акцию 25 сентября
 
ОбществоМоскваВалерий РашкинКПРФКирилл Щитов
 
 
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