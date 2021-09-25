https://ria.ru/20210925/moskva-1751780781.html

В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ

В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ - РИА Новости, 25.09.2021

В Москве завершилась несогласованная акция КПРФ

Несогласованная акция КПРФ завершилась на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, вместе с журналистами и блогерами... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T16:29

2021-09-25T16:29

2021-09-25T16:41

общество

москва

валерий рашкин

кпрф

кирилл щитов

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Несогласованная акция КПРФ завершилась на Пушкинской площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости. По данным полиции, вместе с журналистами и блогерами присутствовало 400 человек. Полиция предупреждала о незаконности акции, но задержаний не проводила.На акции присутствовал первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин, секретарь МГК партии Денис Парфенов. Выступавшие повторяли уже ранее звучавшие из уст руководства КПРФ, в том числе лидера Геннадия Зюганова, слова о несогласии с результатами дистанционного электронного голосования по выборам в Госдуму в Москве, а также о других нарушениях, имевших место, по утверждению коммунистов.Представители организации SERB вышли к памятнику Пушкину с плакатом "В. Рашкин, в ваших руках красное знамя полиняло". Через некоторое время завязалась потасовка, в ходе которой участники акции отобрали у них плакат.Сам Рашкин, закончив выступление на акции, в сопровождении полиции покинул митинг и уехал на корейском внедорожнике. Полиция, вопреки сообщениям ряда СМИ, его не задерживала.Полицейские неоднократно предупреждали присутствующих о незаконности проведения акции и об ответственности за участие в ней. Делали они это с помощью портативных громкоговорителей, а также через громкоговоритель полицейского автомобиля, стоявшего рядом с памятником Пушкину. Через какое-то время из колонок автомобиля включили песни.Задержанных на акции, несмотря на предупреждения, не было.В пресс-службе столичного ГУМВД сообщили, что на акции, включая журналистов и блогеров, собрались 400 человек.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность. Коммунисты заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве по выборам в Госдуму.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751768742.html

https://ria.ru/20210924/aktsiya-1751680507.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, валерий рашкин, кпрф, кирилл щитов