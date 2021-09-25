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Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой" - РИА Новости, 25.09.2021
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"
Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" (Белоруссия) отметил, что этот памятник является... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:39
2021-09-25T10:39
общество
белоруссия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" (Белоруссия) отметил, что этот памятник является символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли людей, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, выстояли и победили. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути нацистских захватчиков, зримым символом их мужества, самоотверженности и несгибаемой воли", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что в обеих странах свято чтят подвиги отцов и дедов и никогда не забудут о жертвах и лишениях, выпавших на их долю. Он подчеркнул уверенность в том, что граждане и дальше будут решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать нацистских преступников и их пособников."Коллектив мемориала "Брестская крепость – герой" с честью выполняет свой долг, вносит большой вклад в сбережение исторической правды. Самой высокой оценки заслуживает ваша активная, весьма востребованная работа по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - подчеркивается в телеграмме.Президент отметил искреннюю признательность коллективу мемориального комплекса за каждодневный кропотливый труд, за профессионализм, энтузиазм и преданность избранному делу.
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общество, белоруссия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
10:39 25.09.2021
 
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"

Путин назвал Брестскую крепость символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли

© Sputnik / Перейти в фотобанкМемориальный комплекс "Брестская крепость-герой"
Мемориальный комплекс Брестская крепость-герой
© Sputnik
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" (Белоруссия) отметил, что этот памятник является символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли людей, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, выстояли и победили. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути нацистских захватчиков, зримым символом их мужества, самоотверженности и несгибаемой воли", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что в обеих странах свято чтят подвиги отцов и дедов и никогда не забудут о жертвах и лишениях, выпавших на их долю. Он подчеркнул уверенность в том, что граждане и дальше будут решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать нацистских преступников и их пособников.
"Коллектив мемориала "Брестская крепость – герой" с честью выполняет свой долг, вносит большой вклад в сбережение исторической правды. Самой высокой оценки заслуживает ваша активная, весьма востребованная работа по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - подчеркивается в телеграмме.
Президент отметил искреннюю признательность коллективу мемориального комплекса за каждодневный кропотливый труд, за профессионализм, энтузиазм и преданность избранному делу.
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