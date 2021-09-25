https://ria.ru/20210925/krepost-1751750044.html
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой" - РИА Новости, 25.09.2021
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"
Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" (Белоруссия) отметил, что этот памятник является... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:39
2021-09-25T10:39
2021-09-25T10:39
общество
белоруссия
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751749326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1bc4bbe388326655a5e5b1396d9224b2.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в честь 50-летнего юбилея мемориального комплекса "Брестская крепость – герой" (Белоруссия) отметил, что этот памятник является символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли людей, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Народы России и Белоруссии вместе прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны, выстояли и победили. Брестская крепость является важнейшим памятником тем, кто первыми встали на пути нацистских захватчиков, зримым символом их мужества, самоотверженности и несгибаемой воли", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что в обеих странах свято чтят подвиги отцов и дедов и никогда не забудут о жертвах и лишениях, выпавших на их долю. Он подчеркнул уверенность в том, что граждане и дальше будут решительно противостоять попыткам исказить и фальсифицировать историю, пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдать нацистских преступников и их пособников."Коллектив мемориала "Брестская крепость – герой" с честью выполняет свой долг, вносит большой вклад в сбережение исторической правды. Самой высокой оценки заслуживает ваша активная, весьма востребованная работа по нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения", - подчеркивается в телеграмме.Президент отметил искреннюю признательность коллективу мемориального комплекса за каждодневный кропотливый труд, за профессионализм, энтузиазм и преданность избранному делу.
https://ria.ru/20210622/oborona-1737945933.html
https://ria.ru/20210622/krepost-1738106476.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751749326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dd3ec6f3aaacc71443b2b0d469843051.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белоруссия, владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), россия
Путин направил телеграмму к юбилею мемориала "Брестская крепость — герой"
Путин назвал Брестскую крепость символом мужества, самоотверженности и несгибаемой воли