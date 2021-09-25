15:50 25.09.2021 (обновлено: 15:58 25.09.2021)
КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом
ЦТАК: КНДР готова провести саммит с Сеулом и восстановить межкорейский офис связи
СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях, которые обеспечили бы беспрепятственное общение между сторонами, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Только когда (Южная Корея – ред.) станет вести себя справедливо и проявлять взаимоуважение, между Северной и Южной Кореей начнет осуществляться беспрепятственное общение, и более того, можно будет не только не теряя времени, со смыслом объявить об окончании войны, но и через конструктивное обсуждение одного за другим значительно и благополучно решить (вопросы – ред.) восстановления отношений, такие как восстановление межкорейского офиса связи и проведение встречи руководителей двух стран", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, гарантирует взаимоуважение и откажется от своих предубеждений и "несправедливых двойных стандартов". Она добавила, что КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны интересной и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
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