https://ria.ru/20210925/kndr-1751776266.html

КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом

КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом - РИА Новости, 25.09.2021

КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом

КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:50

2021-09-25T15:50

2021-09-25T15:58

в мире

кндр (северная корея)

сеул

южная корея

сша

оон

пхеньян

ким чен ын

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СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях, которые обеспечили бы беспрепятственное общение между сторонами, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон."Только когда (Южная Корея – ред.) станет вести себя справедливо и проявлять взаимоуважение, между Северной и Южной Кореей начнет осуществляться беспрепятственное общение, и более того, можно будет не только не теряя времени, со смыслом объявить об окончании войны, но и через конструктивное обсуждение одного за другим значительно и благополучно решить (вопросы – ред.) восстановления отношений, такие как восстановление межкорейского офиса связи и проведение встречи руководителей двух стран", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, гарантирует взаимоуважение и откажется от своих предубеждений и "несправедливых двойных стандартов". Она добавила, что КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны интересной и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.

https://ria.ru/20210810/kndr-1745130741.html

https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html

кндр (северная корея)

сеул

южная корея

сша

пхеньян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кндр (северная корея), сеул, южная корея, сша, оон, пхеньян, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин