Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/kndr-1751776266.html
КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом
КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом - РИА Новости, 25.09.2021
КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом
КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T15:50
2021-09-25T15:58
в мире
кндр (северная корея)
сеул
южная корея
сша
оон
пхеньян
ким чен ын
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/63050/41/630504124_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_e1ba0c7892b30b93459ec220d4e74f7f.jpg
СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях, которые обеспечили бы беспрепятственное общение между сторонами, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон."Только когда (Южная Корея – ред.) станет вести себя справедливо и проявлять взаимоуважение, между Северной и Южной Кореей начнет осуществляться беспрепятственное общение, и более того, можно будет не только не теряя времени, со смыслом объявить об окончании войны, но и через конструктивное обсуждение одного за другим значительно и благополучно решить (вопросы – ред.) восстановления отношений, такие как восстановление межкорейского офиса связи и проведение встречи руководителей двух стран", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, гарантирует взаимоуважение и откажется от своих предубеждений и "несправедливых двойных стандартов". Она добавила, что КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны интересной и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий.Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/20210810/kndr-1745130741.html
https://ria.ru/20210924/kndr-1751560480.html
кндр (северная корея)
сеул
южная корея
сша
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/63050/41/630504124_34:0:566:399_1920x0_80_0_0_8540a7af9df8d2520cf0c1ad1665068d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, кндр (северная корея), сеул, южная корея, сша, оон, пхеньян, ким чен ын, ким ё чжон, мун чжэ ин
15:50 25.09.2021 (обновлено: 15:58 25.09.2021)
 
КНДР назвала условие проведения саммита с Сеулом

ЦТАК: КНДР готова провести саммит с Сеулом и восстановить межкорейский офис связи

© РИА Новости / Илья ПиталевГород мира Пхеньян
Город мира Пхеньян - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 25 сен – РИА Новости. КНДР готова не только официально провозгласить окончание войны с Южной Кореей, но и восстановить межкорейский офис связи и провести саммит руководителей стран при наличии взаимоуважения и справедливости в отношениях, которые обеспечили бы беспрепятственное общение между сторонами, говорится в заявлении сестры лидера КНДР Ким Чен Ына, заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
"Только когда (Южная Корея – ред.) станет вести себя справедливо и проявлять взаимоуважение, между Северной и Южной Кореей начнет осуществляться беспрепятственное общение, и более того, можно будет не только не теряя времени, со смыслом объявить об окончании войны, но и через конструктивное обсуждение одного за другим значительно и благополучно решить (вопросы – ред.) восстановления отношений, такие как восстановление межкорейского офиса связи и проведение встречи руководителей двух стран", - говорится в заявлении Ким Ё Чжон, опубликованном северокорейским Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).
Лидер КНДР Ким Чен Ын и его сестра Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 05:38
Сестра Ким Чен Ына рассказала, как достичь мира на Корейском полуострове
Ранее Ким Ё Чжон уже заявляла, что Пхеньян готов к диалогу с Сеулом, если Южная Корея не будет проявлять враждебность, гарантирует взаимоуважение и откажется от своих предубеждений и "несправедливых двойных стандартов". Она добавила, что КНДР считает предложение Сеула об объявлении прекращения войны интересной и хорошей идеей, но в подходящее время и при соблюдении необходимых для такого обсуждения условий.
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на неделе высокого уровня сессии ГА ООН, в очередной раз предложил объявить об окончании войны на Корейском полуострове в присутствии США и Китая. По его мнению, это позволит достичь необратимого прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.
Ситуация на границе Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 08:52
В КНДР оценили предложение Сеула об официальном окончании войны
 
В миреКНДР (Северная Корея)СеулЮжная КореяСШАООНПхеньянКим Чен ЫнКим Ё ЧжонМун Чжэ Ин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния