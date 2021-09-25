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Культура
https://ria.ru/20210925/kino-1751682595.html
Снова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре"
Снова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре" - РИА Новости, 25.09.2021
Снова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре"
Жюри открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" вечером назовет победителей. Получит ли второй год подряд главный приз якутский фильм? Станет лучшим актером РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:00
2021-09-25T08:06
ксения раппопорт
россия
павел деревянко
культура
григорий добрыгин
знаменитости
кино и сериалы
лучшие фильмы
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Жюри открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" вечером назовет победителей. Получит ли второй год подряд главный приз якутский фильм? Станет лучшим актером Юра Борисов или Павел Деревянко? Какой дебют заслуживает внимания? Выбор у жюри непростой. Но кинокритики уже определились с фаворитами. Кто наверняка уедет домой с призами — в материале РИА Новости.И снова якутское киноВ прошлом году все единогласно предрекали победу якутской картине "Пугало" — так и произошло. Работу Дмитрия Давыдова удостоили Гран-при и статуэтки за лучшую женскую роль.На этот раз в конкурсе представлена "Нуучча" Владимира Мункуева, действие которой происходит в конце XIX века. Интересно, что лента уже побывала на конкурсе в Карловых Варах, где получила Гран-при в программе "Восток — Запад"."Вряд ли победит еще раз якутское кино, но это заслуживающий внимания дебют, — уверена кинокритик Сусанна Альперина. — Он рассказывает об имперских амбициях и судьбе отдельного обиженного человека. Сочетание большой и маленькой темы — при этом непонятно, какая из них большая, а какая маленькая".Главные герои — Хабджий и его жена Керемес, они выживают в суровых условиях якутской тайги и готовятся к зиме. Местный князь навязывает им русского каторжника Костю (Сергей Гилев) — теперь он должен поселиться с ними вместе. Мирного сосуществования не получается, к тому же гость намерен стать новым главой дома.Киновед Иван Афанасьев согласен, что "Нуучча" может взять Гран-при — но только в теории. Хотя есть все шансы получить приз за лучшую режиссуру.В то же время кинокритик Вероника Скурихина отмечает, что это картина со многими "но". Якутская работа, однако с московским продюсером и известным актером. И снят фильм по рассказам польского писателя."Это не якутская аутентика сегодняшнего дня, как было с "Пугалом", а погружение в исторический контекст, что превращает "Нууччу" в грандиозный фильм, который, впрочем, не потерял дух якутского кино, — поясняет она. — Смотрится впечатляюще, но за что наградить картину — сказать сложно".Но то, что феномен якутского кино уже не феномен, а скорее закономерность, — факт. Потому, если жюри наградит "Нууччу", удивляться не следует.Битва за главный призКроме этой ленты, в конкурсе два фаворита на звание лучшего российского фильма. Все почти единогласно выделяют работу Чупова и Меркуловой "Капитан Волконогов бежал" — драму с элементами триллера, которую показывали на Венецианском кинофестивале.Картина — про капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется после обвинения в преступлении. Герой в исполнении Юры Борисова скрывается на городской окраине, встречает необычных существ и пытается оправдать себя."У этой очень цельной работы еще нет даты проката, но уже впечатляющая карта международных фестивалей, — говорит Альперина. — К тому же приз художнику по костюмам очевиден совершенно. Стилизация 1938 года блестящая, такой не было никогда".Как отмечает кинокритик, в картине история о жертве и палаче рассказана по-новому. "Меня как женщину, возможно, немного смутило обилие физиологических подробностей, но картины Меркуловой и Чупова этим отличаются. Это не впервой", — добавляет Сусанна.С ней согласна и Вероника Скурихина, которая отмечает, что фильм — большая и качественная кинематография, мощное гражданское высказывание.Другая картина, заслуживающая приза, — притча "Медея". Она, как и "Волконогов", — зрелое высказывание уже состоявшихся кинематографистов.Работа Александра Зельдовича представляла Россию на кинофестивале в Локарно, где получила приз молодежного жюри."Кино должно напоминать о том, что человек — это все-таки бездна. Он почти всегда бесконечен и близорук. Мне кажется, из всех моих картин "Медея" — самая зрительская. Ведь она прежде всего о том, что любовь — это не вздохи на скамейке", — отметил режиссер на премьере в Сочи.Действие "Медеи" происходит в Израиле и соединяет в себе древнегреческий миф с библейской историей.Также отмечают "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова ("Мастерски сделанное кино: зрительское, со своим месседжем", — уверен Афанасьев). А Скурихина выделяет "Общагу" Романа Васьянова, который может получить приз за режиссерский дебют.Актерские интригиГлавная интрига — в актерских номинациях. Логичный вопрос: приз за мужскую роль — Юре Борисову? За одну из той пятерки картин, в которых он сыграл?"У них (жюри. — Прим. ред.) нет другого выхода, — считает Сусанна Альперина. — Сильнее всего у него роль в картине Чупова и Меркуловой. Он везде хорош, но в "Волконогове" особенно".Как говорят кинокритики, Борисова слишком много на этом "Кинотавре", чтобы он остался незамеченным. Действительно: три фильма в конкурсе, два в спецпоказах, плюс он был в жюри короткого метра.Конкуренцию ему составляет Павел Деревянко со своим героем в картине "Подельники" — про деревенского мальчика, у которого убивают отца, а сирота устраивает охоту за убийцей. Многие говорят, что это интересная, необычная для актера роль и чуть ли не лучшая в карьере.Есть шанс и у Геннадия Вырыпаева за фильм "Общага", где он выступает и как рассказчик, и как основной катализатор истории.В "Общаге" также выделяют Ирину Старшенбаум. Хотя выбирать среди женских ролей тоже непросто.Одним из самых ярких фильмов фестиваля стал "Мама, я дома" с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт. Но его показали вне конкурса — и он не претендует на награду основной программы.Зато в конкурсе — работа Григория Добрыгина (в первый раз на "Кинотавре" его фильм Sheena667 уже собрал восторги аудитории): новая картина "На близком расстоянии".Здесь Раппопорт играет актрису Ингу, которая во время пандемии оставляет у себя дома якобы больного курьера-мигранта. Получается своеобразный большой спектакль внутри кино."Неудивительно, если главный приз отдадут ей. Хотя остается вопрос: зачем чествовать и без того известную актрису? С большой вероятностью награду может получить Анастасия Красовская из "Герды" или Анастасия Струкова из картины "Ничья", — считает Вероника Скурихина.Красовская перевоплотилась в жительницу провинции, которая по ночам подрабатывает стриптизершей, чтобы обеспечивать семью."Она дебютантка, но я бы в качестве "трамплина" дала приз ей", — говорит Сусанна Альперина.Кто же на самом деле получит награды, станет известно вечером в субботу. Но уже сейчас можно сказать — в прокате будет много достойного российского кино.
https://ria.ru/20210222/kino-1598352779.html
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ксения раппопорт, россия, павел деревянко, григорий добрыгин, знаменитости, кино и сериалы, лучшие фильмы, лучшие фильмы 2021
08:00 25.09.2021 (обновлено: 08:06 25.09.2021)
 

Снова якуты или капитан Волконогов? Кто победит на "Кинотавре"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПремьера фильма "Капитан Волконогов бежал" в рамках открытого российского кинофестиваля "Кинотавр"
Премьера фильма Капитан Волконогов бежал в рамках открытого российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. Жюри открытого российского кинофестиваля "Кинотавр" вечером назовет победителей. Получит ли второй год подряд главный приз якутский фильм? Станет лучшим актером Юра Борисов или Павел Деревянко? Какой дебют заслуживает внимания? Выбор у жюри непростой. Но кинокритики уже определились с фаворитами. Кто наверняка уедет домой с призами — в материале РИА Новости.

И снова якутское кино

В прошлом году все единогласно предрекали победу якутской картине "Пугало" — так и произошло. Работу Дмитрия Давыдова удостоили Гран-при и статуэтки за лучшую женскую роль.
На этот раз в конкурсе представлена "Нуучча" Владимира Мункуева, действие которой происходит в конце XIX века. Интересно, что лента уже побывала на конкурсе в Карловых Варах, где получила Гран-при в программе "Восток — Запад".
"Вряд ли победит еще раз якутское кино, но это заслуживающий внимания дебют, — уверена кинокритик Сусанна Альперина. — Он рассказывает об имперских амбициях и судьбе отдельного обиженного человека. Сочетание большой и маленькой темы — при этом непонятно, какая из них большая, а какая маленькая".
Главные герои — Хабджий и его жена Керемес, они выживают в суровых условиях якутской тайги и готовятся к зиме. Местный князь навязывает им русского каторжника Костю (Сергей Гилев) — теперь он должен поселиться с ними вместе. Мирного сосуществования не получается, к тому же гость намерен стать новым главой дома.
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)Кадр из фильма "Нуучча"
Кадр из фильма Нуучча
1 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

Кадр из фильма Нуучча
2 из 3

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)

Сцена из фильма "Нуучча"

Кадр из фильма Нуучча
3 из 3

Сцена из фильма "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Нуучча"
© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
2 из 3

Сергей Гилев в фильме "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
3 из 3

Сцена из фильма "Нуучча"

© Look Film, Место силы, R-Media (2021)
Киновед Иван Афанасьев согласен, что "Нуучча" может взять Гран-при — но только в теории. Хотя есть все шансы получить приз за лучшую режиссуру.
В то же время кинокритик Вероника Скурихина отмечает, что это картина со многими "но". Якутская работа, однако с московским продюсером и известным актером. И снят фильм по рассказам польского писателя.
"Это не якутская аутентика сегодняшнего дня, как было с "Пугалом", а погружение в исторический контекст, что превращает "Нууччу" в грандиозный фильм, который, впрочем, не потерял дух якутского кино, — поясняет она. — Смотрится впечатляюще, но за что наградить картину — сказать сложно".
Кадр из фильма Тайна Чингис Хаана
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Но то, что феномен якутского кино уже не феномен, а скорее закономерность, — факт. Потому, если жюри наградит "Нууччу", удивляться не следует.

Битва за главный приз

Кроме этой ленты, в конкурсе два фаворита на звание лучшего российского фильма. Все почти единогласно выделяют работу Чупова и Меркуловой "Капитан Волконогов бежал" — драму с элементами триллера, которую показывали на Венецианском кинофестивале.
© Фото : Предоставлено Минкультуры РоссииКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : Предоставлено Минкультуры России
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Картина — про капитана Волконогова, чья жизнь резко меняется после обвинения в преступлении. Герой в исполнении Юры Борисова скрывается на городской окраине, встречает необычных существ и пытается оправдать себя.
"У этой очень цельной работы еще нет даты проката, но уже впечатляющая карта международных фестивалей, — говорит Альперина. — К тому же приз художнику по костюмам очевиден совершенно. Стилизация 1938 года блестящая, такой не было никогда".
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Как отмечает кинокритик, в картине история о жертве и палаче рассказана по-новому. "Меня как женщину, возможно, немного смутило обилие физиологических подробностей, но картины Меркуловой и Чупова этим отличаются. Это не впервой", — добавляет Сусанна.
С ней согласна и Вероника Скурихина, которая отмечает, что фильм — большая и качественная кинематография, мощное гражданское высказывание.
Другая картина, заслуживающая приза, — притча "Медея". Она, как и "Волконогов", — зрелое высказывание уже состоявшихся кинематографистов.
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
© Предоставлено SPPR
Кадр из фильма "Медея"
Работа Александра Зельдовича представляла Россию на кинофестивале в Локарно, где получила приз молодежного жюри.
"Кино должно напоминать о том, что человек — это все-таки бездна. Он почти всегда бесконечен и близорук. Мне кажется, из всех моих картин "Медея" — самая зрительская. Ведь она прежде всего о том, что любовь — это не вздохи на скамейке", — отметил режиссер на премьере в Сочи.
© Предоставлено SPPRКадр из фильма "Медея"
Кадр из фильма Медея
1 из 2
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено SPPR
© Предоставлено SPPR

Сцена из фильма "Медея"

Кадр из фильма Медея
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено SPPR
1 из 2
Кадр из фильма "Медея"
© Предоставлено SPPR
2 из 2

Сцена из фильма "Медея"

© Предоставлено SPPR
Действие "Медеи" происходит в Израиле и соединяет в себе древнегреческий миф с библейской историей.
Также отмечают "Оторви и выбрось" Кирилла Соколова ("Мастерски сделанное кино: зрительское, со своим месседжем", — уверен Афанасьев). А Скурихина выделяет "Общагу" Романа Васьянова, который может получить приз за режиссерский дебют.
© Предоставлено MetrafilmsКадр из фильма "Оторви и выбрось"
Кадр из фильма Оторви и выбрось
1 из 3
Кадр из фильма "Оторви и выбрось"
© Предоставлено Metrafilms
© Предоставлено Metrafilms

Сцена из фильма "Оторви и выбрось"

Кадр из фильма Оторви и выбрось
2 из 3

Сцена из фильма "Оторви и выбрось"

© Предоставлено Metrafilms
© Фонд "Кинопрайм"

Фрагмент фильма "Общага"

Кадр из фильма Общага
3 из 3

Фрагмент фильма "Общага"

© Фонд "Кинопрайм"
1 из 3
Кадр из фильма "Оторви и выбрось"
© Предоставлено Metrafilms
2 из 3

Сцена из фильма "Оторви и выбрось"

© Предоставлено Metrafilms
3 из 3

Фрагмент фильма "Общага"

© Фонд "Кинопрайм"

"Не потому, что Роман — большой, известный человек. А потому, что показал: может выключить в себе внутреннего оператора, предложить собственную концовку и снять качественное, сильное, эмоциональное кино", — поясняет она.

Актерские интриги

Главная интрига — в актерских номинациях. Логичный вопрос: приз за мужскую роль — Юре Борисову? За одну из той пятерки картин, в которых он сыграл?
© START Studio (2021)Кадр из фильма "Подельники"
Кадр из фильма Подельники
© START Studio (2021)
Кадр из фильма "Подельники"
"У них (жюри. — Прим. ред.) нет другого выхода, — считает Сусанна Альперина. — Сильнее всего у него роль в картине Чупова и Меркуловой. Он везде хорош, но в "Волконогове" особенно".
Как говорят кинокритики, Борисова слишком много на этом "Кинотавре", чтобы он остался незамеченным. Действительно: три фильма в конкурсе, два в спецпоказах, плюс он был в жюри короткого метра.
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваляКадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Кадр из фильма Капитан Волконогов бежал
© Пресс-служба Венецианского кинофестиваля
Кадр из фильма "Капитан Волконогов бежал"
Конкуренцию ему составляет Павел Деревянко со своим героем в картине "Подельники" — про деревенского мальчика, у которого убивают отца, а сирота устраивает охоту за убийцей. Многие говорят, что это интересная, необычная для актера роль и чуть ли не лучшая в карьере.
© START Studio (2021)Деревянко в фильме "Подельники"
Кадр из фильма Подельники
© START Studio (2021)
Деревянко в фильме "Подельники"
Есть шанс и у Геннадия Вырыпаева за фильм "Общага", где он выступает и как рассказчик, и как основной катализатор истории.
В "Общаге" также выделяют Ирину Старшенбаум. Хотя выбирать среди женских ролей тоже непросто.
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Одним из самых ярких фильмов фестиваля стал "Мама, я дома" с Юрой Борисовым и Ксенией Раппопорт. Но его показали вне конкурса — и он не претендует на награду основной программы.
Зато в конкурсе — работа Григория Добрыгина (в первый раз на "Кинотавре" его фильм Sheena667 уже собрал восторги аудитории): новая картина "На близком расстоянии".
Здесь Раппопорт играет актрису Ингу, которая во время пандемии оставляет у себя дома якобы больного курьера-мигранта. Получается своеобразный большой спектакль внутри кино.
"Неудивительно, если главный приз отдадут ей. Хотя остается вопрос: зачем чествовать и без того известную актрису? С большой вероятностью награду может получить Анастасия Красовская из "Герды" или Анастасия Струкова из картины "Ничья", — считает Вероника Скурихина.
© Белые ночи

Анастасия Красовская в фильме "Герда"

Кадр из фильма Герда
1 из 2

Анастасия Красовская в фильме "Герда"

© Белые ночи
© Sony

Анастасия Струкова в фильме "Ничья"

Кадр из фильма Ничья
2 из 2

Анастасия Струкова в фильме "Ничья"

© Sony
1 из 2

Анастасия Красовская в фильме "Герда"

© Белые ночи
2 из 2

Анастасия Струкова в фильме "Ничья"

© Sony
Красовская перевоплотилась в жительницу провинции, которая по ночам подрабатывает стриптизершей, чтобы обеспечивать семью.
"Она дебютантка, но я бы в качестве "трамплина" дала приз ей", — говорит Сусанна Альперина.
Кто же на самом деле получит награды, станет известно вечером в субботу. Но уже сейчас можно сказать — в прокате будет много достойного российского кино.
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