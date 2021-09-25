08:34 25.09.2021 (обновлено: 12:37 25.09.2021)
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
США, Япония, Австралия и Индия договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности
ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.
Стороны сформируют экспертную группу на уровне руководителей, которым предстоит принять общие киберстандарты и выполнить несколько других задач, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и подготовке кадров.
Участники также договорились о сотрудничестве в развитии мобильной связи пятого поколения (5G), об обмене спутниковыми данными, "сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата".
Вдобавок, они анонсировали инициативу, которая, как предполагается, выявит уязвимости в системе поставок полупроводников. Пандемия коронавируса привела к остановке множества производств и нарушению логистических цепочек, из-за чего возник дефицит этих критически важных для гаджетов компонентов на фоне возросшего спроса.
Первый очный саммит лидеров стран QUAD прошел в пятницу в Белом доме. Они обсуждали преодоление пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьбу с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.
Этот формат появился в 2007 году по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Его востребованность возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
Этот формат появился в 2007 году по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Его востребованность возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
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