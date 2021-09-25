https://ria.ru/20210925/kiberbezopasnost-1751740941.html

Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 25.09.2021

Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:34

2021-09-25T08:34

2021-09-25T12:37

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сша

вашингтон (город)

индия

япония

австралия

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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.Стороны сформируют экспертную группу на уровне руководителей, которым предстоит принять общие киберстандарты и выполнить несколько других задач, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и подготовке кадров.Участники также договорились о сотрудничестве в развитии мобильной связи пятого поколения (5G), об обмене спутниковыми данными, "сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата". Вдобавок, они анонсировали инициативу, которая, как предполагается, выявит уязвимости в системе поставок полупроводников. Пандемия коронавируса привела к остановке множества производств и нарушению логистических цепочек, из-за чего возник дефицит этих критически важных для гаджетов компонентов на фоне возросшего спроса.Первый очный саммит лидеров стран QUAD прошел в пятницу в Белом доме. Они обсуждали преодоление пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьбу с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.Этот формат появился в 2007 году по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Его востребованность возросла с обострением противоречий между США и Китаем.

https://ria.ru/20210917/dialog-1750438270.html

сша

вашингтон (город)

индия

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австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, технологии, сша, вашингтон (город), индия, япония, австралия