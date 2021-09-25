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Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности - РИА Новости, 25.09.2021
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности
Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T08:34
2021-09-25T12:37
в мире
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сша
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индия
япония
австралия
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.Стороны сформируют экспертную группу на уровне руководителей, которым предстоит принять общие киберстандарты и выполнить несколько других задач, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и подготовке кадров.Участники также договорились о сотрудничестве в развитии мобильной связи пятого поколения (5G), об обмене спутниковыми данными, "сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата". Вдобавок, они анонсировали инициативу, которая, как предполагается, выявит уязвимости в системе поставок полупроводников. Пандемия коронавируса привела к остановке множества производств и нарушению логистических цепочек, из-за чего возник дефицит этих критически важных для гаджетов компонентов на фоне возросшего спроса.Первый очный саммит лидеров стран QUAD прошел в пятницу в Белом доме. Они обсуждали преодоление пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьбу с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.Этот формат появился в 2007 году по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Его востребованность возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
https://ria.ru/20210917/dialog-1750438270.html
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в мире, технологии, сша, вашингтон (город), индия, япония, австралия
08:34 25.09.2021 (обновлено: 12:37 25.09.2021)
 
Страны QUAD договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности

США, Япония, Австралия и Индия договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

© REUTERS / Evelyn HocksteinСаммит лидеров QUAD
Саммит лидеров QUAD - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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ТОКИО, 25 сен – РИА Новости. Страны QUAD – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности, говорится в их совместном заявлении по итогам встречи в Вашингтоне.
Стороны сформируют экспертную группу на уровне руководителей, которым предстоит принять общие киберстандарты и выполнить несколько других задач, связанных с развитием цифровой инфраструктуры и подготовке кадров.
Участники также договорились о сотрудничестве в развитии мобильной связи пятого поколения (5G), об обмене спутниковыми данными, "сфокусированными на мониторинге и адаптации изменений климата".
Вдобавок, они анонсировали инициативу, которая, как предполагается, выявит уязвимости в системе поставок полупроводников. Пандемия коронавируса привела к остановке множества производств и нарушению логистических цепочек, из-за чего возник дефицит этих критически важных для гаджетов компонентов на фоне возросшего спроса.
Первый очный саммит лидеров стран QUAD прошел в пятницу в Белом доме. Они обсуждали преодоление пандемии и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьбу с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

Этот формат появился в 2007 году по предложению премьер-министра Японии Синдзо Абэ как неформальный консультативный механизм четырех стран, разделяющих ценности свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Его востребованность возросла с обострением противоречий между США и Китаем.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 02:45
США продолжают диалог с Россией по теме кибербезопасности
 
В миреТехнологииСШАВашингтон (город)ИндияЯпонияАвстралия
 
 
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