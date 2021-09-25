https://ria.ru/20210925/kbr-1751777795.html
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы - РИА Новости, 25.09.2021
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:07
2021-09-25T16:07
2021-09-25T16:33
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести аттестацию фирм, занимающихся организацией восхождений в горы, сообщает пресс-служба главы региона.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверо из них выписаны.В субботу глава КБР Казбек Коков в Терсколе провел совещание, на котором обсудили причины трагедии и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов. Он также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений."Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - приводит пресс-служба слова Надежина на совещании.Он также отметил необходимость повышения уровня подготовки гидов и введения на законодательном уровне их аттестации, как это делается в МЧС. Кроме того, заметил Надежин, нет закона, который регламентировал бы требования к уровню подготовки и самих туристов.Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев предложил открыть в Терсколе школу гидов, обучение в которой могли бы проводить сотрудники возглавляемого им подразделения."Он указал на ряд ошибок, допущенных при подъеме пострадавшей группы: ее сопровождало недостаточно число гидов, при этом организаторы недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, не ориентировались на местности", - подчеркивает пресс-служба.Коков заметил, что предлагаемое ужесточение требований к организации восхождений преследует единственную цель – "обеспечить безопасность туристов".
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7cda8348ca7adaaa6520c39008d35cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
16:07 25.09.2021 (обновлено: 16:33 25.09.2021)
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
ГУ МЧС в Кабардино-Балкарии предложило ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести аттестацию фирм, занимающихся организацией восхождений в горы, сообщает пресс-служба главы региона.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе
попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике
, в субботу четверо из них выписаны.
В субботу глава КБР Казбек Коков
в Терсколе провел совещание, на котором обсудили причины трагедии и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов. Он также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.
"Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - приводит пресс-служба слова Надежина на совещании.
Он также отметил необходимость повышения уровня подготовки гидов и введения на законодательном уровне их аттестации, как это делается в МЧС
. Кроме того, заметил Надежин, нет закона, который регламентировал бы требования к уровню подготовки и самих туристов.
Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев предложил открыть в Терсколе школу гидов, обучение в которой могли бы проводить сотрудники возглавляемого им подразделения.
"Он указал на ряд ошибок, допущенных при подъеме пострадавшей группы: ее сопровождало недостаточно число гидов, при этом организаторы недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, не ориентировались на местности", - подчеркивает пресс-служба.
Коков заметил, что предлагаемое ужесточение требований к организации восхождений преследует единственную цель – "обеспечить безопасность туристов".