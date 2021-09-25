Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/kbr-1751777795.html
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы - РИА Новости, 25.09.2021
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы
Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T16:07
2021-09-25T16:33
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кабардино-балкарская республика (кбр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_090964ca24b07a8857a2270e99218a6d.jpg
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести аттестацию фирм, занимающихся организацией восхождений в горы, сообщает пресс-служба главы региона.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверо из них выписаны.В субботу глава КБР Казбек Коков в Терсколе провел совещание, на котором обсудили причины трагедии и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов. Он также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений."Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - приводит пресс-служба слова Надежина на совещании.Он также отметил необходимость повышения уровня подготовки гидов и введения на законодательном уровне их аттестации, как это делается в МЧС. Кроме того, заметил Надежин, нет закона, который регламентировал бы требования к уровню подготовки и самих туристов.Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев предложил открыть в Терсколе школу гидов, обучение в которой могли бы проводить сотрудники возглавляемого им подразделения."Он указал на ряд ошибок, допущенных при подъеме пострадавшей группы: ее сопровождало недостаточно число гидов, при этом организаторы недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, не ориентировались на местности", - подчеркивает пресс-служба.Коков заметил, что предлагаемое ужесточение требований к организации восхождений преследует единственную цель – "обеспечить безопасность туристов".
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751600660_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c7cda8348ca7adaaa6520c39008d35cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кабардино-балкарская республика (кбр)
16:07 25.09.2021 (обновлено: 16:33 25.09.2021)
 
В КБР предложили ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы

ГУ МЧС в Кабардино-Балкарии предложило ввести аттестацию фирм, организующих походы в горы

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Приэльбрусье
Учения МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Начальник ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин для предотвращения случаев гибели альпинистов и туристов предложил на законодательном уровне ввести аттестацию фирм, занимающихся организацией восхождений в горы, сообщает пресс-служба главы региона.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, в субботу четверо из них выписаны.
В субботу глава КБР Казбек Коков в Терсколе провел совещание, на котором обсудили причины трагедии и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов. Он также поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений.
"Перед подъемом на Эльбрус необходимо пройти акклиматизацию, это минимум десять дней, а турфирмы предлагают туры на два-четыре дня и поднимают людей, рискуя их здоровьем и жизнью. На законодательном уровне необходимо ввести аттестацию фирм, которые занимаются данным видом деятельности", - приводит пресс-служба слова Надежина на совещании.
Он также отметил необходимость повышения уровня подготовки гидов и введения на законодательном уровне их аттестации, как это делается в МЧС. Кроме того, заметил Надежин, нет закона, который регламентировал бы требования к уровню подготовки и самих туристов.
Начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Абдуллах Гулиев предложил открыть в Терсколе школу гидов, обучение в которой могли бы проводить сотрудники возглавляемого им подразделения.
"Он указал на ряд ошибок, допущенных при подъеме пострадавшей группы: ее сопровождало недостаточно число гидов, при этом организаторы недооценили погодные условия, не владели профессиональными навыками, не приняли мер безопасности, не ориентировались на местности", - подчеркивает пресс-служба.
Коков заметил, что предлагаемое ужесточение требований к организации восхождений преследует единственную цель – "обеспечить безопасность туристов".
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:19
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
 
ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:03При сходе пассажирского поезда с рельсов в США пострадали более 50 человек
04:51В США при сходе пассажирского поезда с рельсов погибли три человека
04:40В США сошел с рельсов пассажирский поезд, есть пострадавшие
04:00СМИ сообщили, что осведомитель ФБР оказался в числе штурмовавших Капитолий
03:34Трамп вновь заявил, что выиграл президентские выборы 2020 года
03:26Кикина может побить рекорд пребывания россиянок в космосе
03:21Синоптики пообещали жителям Центральной России "золотую осень"
03:18Названа самая “ходовая” фраза мошенников, заставляющая им поверить
03:10В Мали заявили, что придется "заполнить пустоту" после вывода армии Франции
03:00Названы категории россиян, которым с 1 октября поднимут зарплату
02:59Трамп обвинил Байдена в разгуле нелегальной иммиграции
02:52Погранслужба США задержала заблудившихся солдат из Мексики
02:23Назван способ снизить риск рака и инсульта
02:17Эксперт объяснил, как выявить недолив топлива на АЗС
02:11Генсек ООН и глава МИД Сирии обсудили ситуацию в стране
02:08Названа неожиданная польза горьких огурцов
01:45В Великобритании приняли пакет мер по трудовым мигрантам
01:35Франция удвоит число вакцин от COVID-19, предоставляемых Африке
01:16Россиянам разъяснили, когда мужчина может получить маткапитал
01:10Глава Евросовета призвал к деэскалации в Косово
Лента новостейМолния