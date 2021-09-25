https://ria.ru/20210925/elbrus-1751770847.html

Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе

Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе - РИА Новости, 25.09.2021

Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу встретился с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе и поблагодарил их за мужество и... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:37

2021-09-25T14:37

2021-09-25T14:37

нальчик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

эльбрус

казбек коков

россия

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу встретился с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе и поблагодарил их за мужество и профессионализм.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек, в субботу четверо из них выписаны."В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поблагодарил наших спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он сообщил, что на базе отряда провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья."Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", - заметил глава Кабардино-Балкарии.

https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html

нальчик

эльбрус

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нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, казбек коков, россия, гибель альпинистов на эльбрусе