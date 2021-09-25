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Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе
Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе - РИА Новости, 25.09.2021
Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу встретился с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе и поблагодарил их за мужество и... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T14:37
2021-09-25T14:37
нальчик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
эльбрус
казбек коков
россия
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу встретился с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе и поблагодарил их за мужество и профессионализм.В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек, в субботу четверо из них выписаны."В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поблагодарил наших спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.Он сообщил, что на базе отряда провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья."Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", - заметил глава Кабардино-Балкарии.
https://ria.ru/20210924/elbrus-1751695474.html
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нальчик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), эльбрус, казбек коков, россия, гибель альпинистов на эльбрусе
14:37 25.09.2021
 
Глава КБР поблагодарил участников спасательной операции на Эльбрусе

Глава КБР Коков поблагодарил спасателей, участвовавших в поисках альпинистов на Эльбрусе

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкСпасатели МЧС в Приэльбрусье
Спасатели МЧС в Приэльбрусье - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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НАЛЬЧИК, 25 сен – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в субботу встретился с участниками операции по спасению группы альпинистов на Эльбрусе и поблагодарил их за мужество и профессионализм.
В четверг 19 альпинистов на Эльбрусе попросили о помощи на высоте 5400 метров из-за ухудшения погоды. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Двое пострадавших находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы в Нальчике, всего туда доставлены 11 человек, в субботу четверо из них выписаны.
"В Терсколе встретился с личным составом Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. Поблагодарил наших спасателей, участвовавших в масштабной операции на Эльбрусе, за проделанную работу, профессионализм, самоотверженность и личное мужество при спасении людей", - написал Коков в своем аккаунте в соцсети Instagram.
Он сообщил, что на базе отряда провел совещание, на котором обсудили причины произошедшего и возможные дополнительные меры, в том числе законодательного характера, направленные на ужесточение требований к правилам восхождений и повышение безопасности туристов в условиях высокогорья.
"Поручил сформировать специальную рабочую группу для выработки соответствующих предложений", - заметил глава Кабардино-Балкарии.
Поисково-спасательная операция на Эльбрусе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 19:19
Стечение обстоятельств или халатность: почему погибли туристы на Эльбрусе
 
НальчикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЭльбрусКазбек КоковРоссияГибель альпинистов на Эльбрусе
 
 
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