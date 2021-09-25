https://ria.ru/20210925/eda-1751522149.html

Как настоящие. На прилавках появится искусственно созданная еда

Как настоящие. На прилавках появится искусственно созданная еда - РИА Новости, 25.09.2021

Как настоящие. На прилавках появится искусственно созданная еда

Привычные продукты очень скоро могут измениться, и люди этого даже не заметят. Уже сейчас во многих странах безопасной признана пища из мучного червя. А ученые, РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T08:00

2021-09-25T08:00

2021-09-25T09:59

наука

продукты

еда

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евросоюз

еврокомиссия

биология

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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Привычные продукты очень скоро могут измениться, и люди этого даже не заметят. Уже сейчас во многих странах безопасной признана пища из мучного червя. А ученые, в том числе и российские, экспериментируют с хлебом из муки насекомых, растят мясо в пробирках и получают в лабораториях молоко, практически неотличимое от настоящего. РИА Новости разбирается, зачем это нужно и будет ли такая пища столь же полезна, как натуральная.Начало положеноВ начале года Европейское агентство по безопасности продуктов питания объявило личинок мучного червя съедобными для человека. Уже в мае это одобрили все страны ЕС. А французская компания Agronutris, подавшая официальную заявку, в течение пяти лет будет единственным поставщиком "пищевых" насекомых на рынке. Но, скорее всего, недолго: в Еврокомиссии еще 11 запросов, в частности по поводу сверчков, кузнечиков, мух черных львинок и трутней медоносной пчелы.Конечно, речь идет главным образом не о личинках как таковых, а о сделанной из них муки. Ее собираются добавлять в повседневные продукты питания, хлеб, выпечку. Как показывают эксперименты, люди охотно соглашаются попробовать блюдо с насекомыми, если они там незаметны — например, печенье с мукой из сверчков. А вот есть жареные или отварные личинки и кузнечиков мало кто готов.Продукты с мучным червем скоро появятся в большинстве крупных торговых европейских сетей. В ЕС его уже давно разводят в промышленных масштабах — для животноводческих и рыбных хозяйств. В России, как отмечает член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин, хлебобулочные изделия из белка насекомых станут доступны в ближайшие два года. И высока вероятность, что первым одобренным пищевым насекомым окажется муха черная львинка. Во-первых, муку из нее уже производят в стране, правда, пока на корм скоту. Во-вторых, отечественные исследователи экспериментируют с этим продуктом при выпечке хлеба. В частности, сотрудники НИИ хлебопекарной промышленности недавно установили, что в тесто оптимально добавлять пять процентов муки из черной львинки. Тогда хлеб по пористости и вкусу будет не сильно отличаться от обычного, а содержание белка повысится. Как подсчитали ученые, сто граммов такой выпечки — это 13 процентов суточной потребности в белке. Однако некоторые специалисты считают этот результат завышенным. Дело в том, что часть белка входит в состав хитиновых оболочек, которые практически не перевариваются человеком.Дешево и экологичноБеспозвоночными членистоногими как источником пропитания исследователи заинтересовались давно. Еще в 2013-м эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН предупреждали, что один из наиболее вероятных сценариев преодоления грядущего продовольственного кризиса — выращивание и употребление в пищу насекомых.С одной стороны, в них, помимо белка, много других питательных веществ — кальция, цинка и железа. С другой — насекомых намного экологичнее выращивать, чем крупный рогатый скот. Выбросы парниковых газов, связанные с культивированием личинок насекомых, почти в десять раз меньше, чем при производстве говядины (сравнение проводилось по объему выделенной углекислоты на килограмм полученного белка). А еда из насекомых вполне может считаться натуральной, в отличие от продуктов, созданных в лабораторных условиях. Мясо из пробиркиЕще один способ решить проблему с дефицитом животного белка — вырастить искусственное мясо. Это пытаются сделать в биореакторах, чашках Петри и даже на листьях растений. Так, в об удачных экспериментах недавно отчитались сразу в Японии и Британии. В Стране восходящего солнца получили кусочек мышечной ткани коровы размером в один квадратный сантиметр и толщиной в несколько миллиметров. Мясо, внешне похожее скорее на жидкий фарш, вырастили в чашке Петри из стволовых клеток животного. Продукт британских биотехнологов тоже больше напоминал фарш, но появился он не в пробирке, а на обыкновенной траве.Дело в том, что некоторые растения схожи по структуре с мясными волокнами. Этим решили воспользоваться. С травы удалили собственные клетки, а оставшийся целлюлозный каркас заселили мышечными клетками свиньи. В итоге 35 процентов из них прикрепились, и вырос кусочек свинины. По вкусу он немного отличался от настоящего мяса. Для сочности надо добавлять жировые клетки и клетки соединительной ткани, уточняют авторы работы."Большинство таких экспериментов подразумевает, что состав культивируемого мяса можно будет регулировать — в зависимости от целей определять, сколько будет белков, сколько жиров. Жир, как известно, придает определенный вкус. Но в целом об этом пока рано говорить. Сейчас все мы, по сути, растим чистый белок", — объяснил РИА Новости российский биотехнолог, генеральный директор Очаковского комбината пищевых ингредиентов (ОКПИ) Александр Савков.Котлеты за девять миллионовВозглавляемая им лаборатория в ОКПИ — одна из немногих у нас в стране, где сумели вырастить искусственную телятину."Мы договаривались с фермерами и крупными племенными хозяйствами. Они оперативно сообщали: родился бычок. Нам нужно было животное породистое, с хорошей родословной, не старше трех дней. Почему? В этом возрасте они очень интенсивно растут. В их биоматериале максимально много клеток, за которыми мы и охотились. Выезжали в Смоленскую, Ленинградскую и Пензенскую области. Там под местной анестезией брали биоматериал — проводили микрооперации в поле, сенях, коровнике", — рассказывает Савков. Биоматериал помещали в специальную среду в чашку Петри, куда добавляли витамины, микроэлементы и ферменты для роста. Через два месяца образовывался кусочек мяса, похожий на суфле. Цена заоблачная: первые полкило — почти девять миллионов рублей. "Безусловно, очень дорого. Но основные затраты — культивируемая среда. Это медицина, а медицинские препараты сильно дорожают. Значит, надо от этого отходить. Этим сейчас и занимаемся. В остальном к нашей технологии вопросов нет. Мы пробовали созданное нами мясо, правда, в сыром виде — по вкусу очень похоже на телятину", — отметил специалист.Ни рыба ни мясоИскусственное молоко — его получают в биореакторах с помощью дрожжей или грибов — не дороже обычного. Все полезные минералы и витамины — кальций, калий и фосфор — добавляют в нужном количестве. А вот лактозы в нем нет, и его смело могут пить люди с непереносимостью молочного сахара. Искусственные "молочные" белки, получаемые в биореакторах, годятся и для мороженого, йогурта, сыра. В США они уже признаны безопасными для питания, на очереди страны Евросоюза. Более того, не так давно ученые сообщили о создании аналога грудного молока. Продукт по макроэлементам не сильно отличался от натурального. При этом в нем содержались дополнительные питательные вещества.Такое молоко тоже может скоро появиться на прилавках магазинов.

https://ria.ru/20201210/govyadina-1588593101.html

https://ria.ru/20201211/myaso-1588658343.html

https://ria.ru/20180526/1521235328.html

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