Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210925/chay-1751732038.html
Врач предупредила об опасности горячего чая
Врач предупредила об опасности горячего чая - РИА Новости, 25.09.2021
Врач предупредила об опасности горячего чая
прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T04:09
2021-09-25T04:09
общество
чай
здоровье - общество
маргарита арзуманян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738181360_0:47:1920:1127_1920x0_80_0_0_3ec13edf9639d92906071e1294397f77.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице по-осеннему холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой, отметила гастроэнтеролог.По ее словам, после того, как вы заварили чай, нужно подождать около пяти минут и только потом начинать пить.Что касается согревающего действия чая, то оно скорее психологическое, чем физическое, полагает врач."Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.Чтобы чай был более полезным, Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.
https://ria.ru/20210712/chay-1740942696.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738181360_182:0:1889:1280_1920x0_80_0_0_8fda29a4b7e88111c27a5198bd4cf629.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, чай, здоровье - общество, маргарита арзуманян
04:09 25.09.2021
 
Врач предупредила об опасности горячего чая

Врач Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак

© Pixabay / TerriCЧай
Чай - РИА Новости, 1920, 25.09.2021
© Pixabay / TerriC
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице по-осеннему холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой, отметила гастроэнтеролог.
"По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо", – предупредила Маргарита Арзуманян.
По ее словам, после того, как вы заварили чай, нужно подождать около пяти минут и только потом начинать пить.
Что касается согревающего действия чая, то оно скорее психологическое, чем физическое, полагает врач.
"Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.
Чтобы чай был более полезным, Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.
Чай - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 15:37Россия-Китай: Главное
Особая культура. Как Россию увлек китайский чай
 
ОбществоЧайЗдоровье - ОбществоМаргарита Арзуманян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Аксенов отправил в отставку министра транспорта Крыма
13:24Тела троих погибших на Эльбрусе альпинистов спустят в воскресенье
13:23Школы Саратовской области уходят на удаленку из-за роста случаев COVID-19
13:22Итальянский астронавт Паоло Несполи сообщил, что заболел раком
13:12Экс-сотрудник охраны Бритни Спирс рассказал о наблюдении за ней
13:08Немецкий телеканал объяснил публикацию экзит-поллов за два дня до выборов
13:07При взрыве в Могадишо погибли семь человек, сообщили СМИ
12:55Появилось видео с места столкновения российского и турецкого сухогрузов
12:53Аэропорт испанского острова Пальма приостановил работу из-за вулкана
12:48Фурсенко назвал нежелание бизнеса поддержать прикладную науку ненормальным
12:45В Судане протестующие перекрыли нефтепровод и захватили аэропорт
12:32Жильцы дома в Свердловской области, где взорвался газ, вернулись в квартиры
12:30Прокуратура назвала возможную причину взрыва в доме в Свердловской области
12:30Посол России ответил на претензии к Москве из-за роста цен на газ в Европе
12:23"Ъ": Россия поставила условие для выдачи визы Нуланд
12:14В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на Эльбрусе альпинистов
12:14Фальков заявил о важности "избыточных" достижений в российской науке
12:06В Москве за сутки госпитализировали 828 человек с COVID-19
11:56При взрыве в Сомали погибли семь миротворцев, сообщили СМИ
11:53Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Лента новостейМолния