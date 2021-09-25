https://ria.ru/20210925/chay-1751732038.html

Врач предупредила об опасности горячего чая

Врач предупредила об опасности горячего чая - РИА Новости, 25.09.2021

Врач предупредила об опасности горячего чая

прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T04:09

2021-09-25T04:09

2021-09-25T04:09

общество

чай

здоровье - общество

маргарита арзуманян

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице по-осеннему холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой, отметила гастроэнтеролог.По ее словам, после того, как вы заварили чай, нужно подождать около пяти минут и только потом начинать пить.Что касается согревающего действия чая, то оно скорее психологическое, чем физическое, полагает врач."Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.Чтобы чай был более полезным, Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.

https://ria.ru/20210712/chay-1740942696.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, чай, здоровье - общество, маргарита арзуманян