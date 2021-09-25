https://ria.ru/20210925/chay-1751732038.html
Врач предупредила об опасности горячего чая
Врач предупредила об опасности горячего чая - РИА Новости, 25.09.2021
Врач предупредила об опасности горячего чая
прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T04:09
2021-09-25T04:09
2021-09-25T04:09
общество
чай
здоровье - общество
маргарита арзуманян
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице по-осеннему холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой, отметила гастроэнтеролог.По ее словам, после того, как вы заварили чай, нужно подождать около пяти минут и только потом начинать пить.Что касается согревающего действия чая, то оно скорее психологическое, чем физическое, полагает врач."Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.Чтобы чай был более полезным, Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.
https://ria.ru/20210712/chay-1740942696.html
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общество, чай, здоровье - общество, маргарита арзуманян
Врач предупредила об опасности горячего чая
Врач Арзуманян предупредила россиян, что горячий чай может вызвать рак
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
прохладную осеннюю погоду многие любят согреваться чаем. Однако слишком горячий напиток может причинить вред здоровью, предупредила в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян
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Чашка горячего чая может создать иллюзию тепла, когда на улице по-осеннему холодно и дождливо. Однако это удовольствие грозит серьезными последствиями, если температура напитка окажется слишком высокой, отметила гастроэнтеролог.
"По поводу горячих напитков есть исследование, что они могут привести к развитию онкологических заболеваний, могут быть повреждены пищевод, гортань. Поэтому мы завариваем чай не кипятком и пьем несколько остывшим. Самое лучшее, если чай соотносится с температурой тела. Он может быть чуть горячее – градусов 40, но кипяток пить однозначно не надо", – предупредила Маргарита Арзуманян.
По ее словам, после того, как вы заварили чай, нужно подождать около пяти минут и только потом начинать пить.
Что касается согревающего действия чая, то оно скорее психологическое, чем физическое, полагает врач.
"Чай согревает в моменте: рот ощущает температуру, нам кажется, что мы согрелись, в желудке мы температуру не чувствуем. Это скорее психологический эффект", – рассказала радио Sputnik гастроэнтеролог.
Чтобы чай был более полезным, Маргарита Арзуманян посоветовала добавлять в него сушеные фрукты, специи и травы. Например, чабрец, душицу, сушеные яблоки, корочки апельсина или корицу.