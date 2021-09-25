https://ria.ru/20210925/aukus-1751747464.html
AUKUS поможет безопасности в регионе, заявил премьер Австралии в ООН
AUKUS поможет безопасности в регионе, заявил премьер Австралии в ООН - РИА Новости, 25.09.2021
AUKUS поможет безопасности в регионе, заявил премьер Австралии в ООН
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попытался оправдать новое партнерство AUKUS с США и Великобританией, выступив с видеобращением к Генассамблее ООН. РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T10:11
2021-09-25T10:11
2021-09-25T10:11
в мире
безопасность
оон
австралия
генеральная ассамблея оон
скотт моррисон
aukus
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271309_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_1e95d595e0fdac5a92e94ac006e9453d.jpg
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон попытался оправдать новое партнерство AUKUS с США и Великобританией, выступив с видеобращением к Генассамблее ООН."AUKUS создан, чтобы содействовать миру, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на благо всех, кто живет в этом регионе", - сказал Моррисон.Десять дней назад Австралия договорилась с Великобританией и США о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро. Франция восприняла это как предательство.Теперь Австралия будет строить у себя атомные подводные лодки с использованием технологий своих англоязычных союзников, критикуя военную активность и влияние Китая в регионе.Моррисон также отметил вклад Австралии в поставки 3 миллионов вакцин от COVID-19 странам Азиатско-тихоокеанского региона. "Мы также внесли вклад в размере 130 миллионов доз в рамках обязательств перед рынком COVAX, включая 51 миллион доз в Юго-Восточную Азию", - отметил премьер.По его словам, 620 миллионов долларов направлено на закупку миллионов доз вакцин, подготовку медработников соседних стран.Как сказал Моррисон, это включает вклад на 100 миллионов долларов в рамках партнерства Quad с США, Индией и Японией для производства миллиарда доз вакцины к 2022 году.Австралия, сообщил Моррисон, направляет также усилия на развитие новых технологий. "Поэтому мы инвестируем 20 миллиардов для коммерциализации новых технологий, таких как чистый водород, "зеленой" стали (из металлолома), долгосрочное сохранение энергии, снижение уровня углерода - жизненно важных для глобальной задачи достижения нулевого уровня эмиссии", - подчеркнул Моррисон.
https://ria.ru/20210922/aukus-1751244243.html
https://ria.ru/20210925/indiya-1751708362.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750271309_1035:519:3072:2047_1920x0_80_0_0_f22754d858a9a37c2901e37a4de98e95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, оон, австралия, генеральная ассамблея оон, скотт моррисон, aukus
AUKUS поможет безопасности в регионе, заявил премьер Австралии в ООН
Премьер Австралии Моррисон заявил, что партнерство AUKUS поможет безопасности в регионе
МОСКВА, 25 сен - РИА Новости.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон
попытался оправдать новое партнерство AUKUS
с США
и Великобританией
, выступив с видеобращением к Генассамблее ООН
.
"AUKUS создан, чтобы содействовать миру, стабильности и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе на благо всех, кто живет в этом регионе", - сказал Моррисон.
Десять дней назад Австралия
договорилась с Великобританией и США о новом партнерстве в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из "контракта века" по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group на 56 миллиардов евро. Франция
восприняла это как предательство.
Теперь Австралия будет строить у себя атомные подводные лодки с использованием технологий своих англоязычных союзников, критикуя военную активность и влияние Китая
в регионе.
Моррисон также отметил вклад Австралии в поставки 3 миллионов вакцин от COVID-19 странам Азиатско-тихоокеанского региона. "Мы также внесли вклад в размере 130 миллионов доз в рамках обязательств перед рынком COVAX, включая 51 миллион доз в Юго-Восточную Азию", - отметил премьер.
По его словам, 620 миллионов долларов направлено на закупку миллионов доз вакцин, подготовку медработников соседних стран.
Как сказал Моррисон, это включает вклад на 100 миллионов долларов в рамках партнерства Quad с США, Индией
и Японией
для производства миллиарда доз вакцины к 2022 году.
Австралия, сообщил Моррисон, направляет также усилия на развитие новых технологий. "Поэтому мы инвестируем 20 миллиардов для коммерциализации новых технологий, таких как чистый водород, "зеленой" стали (из металлолома), долгосрочное сохранение энергии, снижение уровня углерода - жизненно важных для глобальной задачи достижения нулевого уровня эмиссии", - подчеркнул Моррисон.