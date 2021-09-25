https://ria.ru/20210925/arest-1751789674.html
Арестованы еще два участника нападения на Дагестан в 1999 году
Арестованы еще два участника нападения на Дагестан в 1999 году - РИА Новости, 25.09.2021
Арестованы еще два участника нападения на Дагестан в 1999 году
Два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, арестованы, сообщается на... РИА Новости, 25.09.2021
2021-09-25T17:33
2021-09-25T17:33
2021-09-25T17:33
происшествия
ботлихский район
ставропольский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
республика дагестан
россия
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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, которые напали на населенные пункты Ботлихского района Дагестана в 1999 году, арестованы, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Ранее СК сообщил о задержании двух уроженцев Ставропольского края Альберта Елакаева и Алимхана Мусаева. Мужчины являлись членами незаконного вооруженного формирования, которым руководили Басаев и Хаттаб. В их действиях "усматриваются признаки преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 209 УК РФ, статьей 279 УК РФ, статьей 317 УК РФ (бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов)"."По ходатайству следователя судом Альберту Елакаеву и Алимхану Мусаеву избрана мера пресечения в мере заключения под стражу", - говорится в сообщении.По данным следствия, в середине июля 1999 года они добровольно вступили в состав банды под общим руководством Басаева и Хаттаба. С 7 по 24 августа 1999 года не менее тысячи боевиков, вооруженных автоматическим оружием, гранатами и взрывными устройствами, приняли участие в мятеже, посягнув на жизнь военнослужащих РФ, обеспечивающих безопасность на территории Ботлихского района Дагестана. В результате массированного обстрела были убиты 33 человека, ранены еще 34."Реализуя принцип неотвратимости наказания, следователи при оперативной поддержке сотрудников ФСБ и МВД России продолжают устанавливать участников нападения, которые скрываются от правоохранительных органов", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210625/prigovor-1738643562.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/boeviki-1597224691.html
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происшествия, ботлихский район, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф), республика дагестан, россия
Арестованы еще два участника нападения на Дагестан в 1999 году
Два члена банды Басаева и Хаттаба, участвовавшие в нападениях в Дагестане, арестованы