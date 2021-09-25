https://ria.ru/20210925/arest-1751771509.html

Суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади

Суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади - РИА Новости, 25.09.2021

Суд арестовал Удальцова за пост об акции на Пушкинской площади

Симоновский суд Москвы на 10 суток арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за пост о несогласованной акции на Пушкинской площади, сообщили РИА... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T14:42

2021-09-25T14:42

2021-09-25T15:36

выборы в государственную думу

сергей удальцов

москва

кпрф

движение "левый фронт"

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Симоновский суд Москвы на 10 суток арестовал координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова за пост о несогласованной акции на Пушкинской площади, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Его признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения массовых мероприятий).В суде отметили, что Удальцов на своей странице "ВКонтакте" разместил пост с призывом к неопределенному кругу граждан выйти на массовый протест на Пушкинскую площадь.Сам Удальцов, пояснили в пресс-службе, в судебном заседании свою вину не признал, пояснил, что его помощниками была размещена информация о том, что 25 сентября состоится встреча с депутатами, организатором мероприятия он не является."Постановлением суда Удальцов был признан виновным в совершении административного правонарушения и ему было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - отметили в пресс-службе.Накануне о задержании Удальцова РИА Новости рассказал его адвокат.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность. Коммунисты заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве по выборам в Госдуму.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы.Прокуратура Москвы в пятницу также предостерегла от участия в несогласованных массовых мероприятиях 25 сентября и предупредила о негативных последствиях участия. Кроме того, шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751768742.html

https://ria.ru/20210924/blokirovka-1751628524.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей удальцов, москва, кпрф, движение "левый фронт"