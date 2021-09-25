https://ria.ru/20210925/aktsiya-1751776374.html

На несогласованной акции в Москве присутствовали 400 человек

На несогласованной акции в Москве присутствовали 400 человек - РИА Новости, 25.09.2021

На несогласованной акции в Москве присутствовали 400 человек

Московская полиция насчитала на несогласованной акции КПРФ на Пушкинской площади 400 человек, включая журналистов и блогеров. РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T15:50

2021-09-25T15:50

2021-09-25T16:34

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МОСКВА, 25 сен - РИА Новости. Московская полиция насчитала на несогласованной акции КПРФ на Пушкинской площади 400 человек, включая журналистов и блогеров."Сегодня в 14.00 на Пушкинской площади города Москвы Московским городским комитетом КПРФ организовано проведение несогласованного публичного мероприятия, участие в котором приняли 400 человек вместе с представителями различных средств массовой информации и блогосферы", - говорится в сообщении пресс-службы ГУМВД по Москве.Ранее столичное ГУМВД и прокуратура предупредили горожан о том, что анонсированная на 25 сентября акция незаконна, за участие в ней предусмотрена ответственность. Коммунисты заявляют о несогласии с результатами онлайн-голосования в Москве по выборам в Госдуму.Глава комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов ранее напомнил о недопустимости проведения несогласованных акций, включая объявленную столичным горкомом КПРФ на 25 сентября, отметив, что депутаты обязаны согласовывать с властями встречу с избирателями в формате митинга, а депутатский статус не позволяет нарушать закон. Кроме того, в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили РИА Новости, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.Власти Москвы не согласовали КПРФ проведение митингов 20, 21 и 25 сентября на Пушкинской площади из-за эпидобстановки, сообщили ранее РИА Новости в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столицы. Шести лицам, призывающим к участию в несогласованном мероприятии в Москве, вынесены предостережения о недопустимости нарушения закона, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

https://ria.ru/20210923/vybory-1751437448.html

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москва, политика, кпрф