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Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью - РИА Новости, 24.09.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью
Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T07:15
2021-09-24T07:15
2021-09-24T10:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ученый отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.Кроме того, по его словам, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
07:15 24.09.2021 (обновлено: 10:14 24.09.2021)
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью
Эпидемиолог Горелов: заболеваемость COVID-19 в России осенью ожидается ниже, чем год назад