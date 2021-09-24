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Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью - РИА Новости, 24.09.2021
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью
Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T07:15
2021-09-24T10:14
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ученый отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.Кроме того, по его словам, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
07:15 24.09.2021 (обновлено: 10:14 24.09.2021)
 
Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью

Эпидемиолог Горелов: заболеваемость COVID-19 в России осенью ожидается ниже, чем год назад

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики: моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию", — сказал он.

Ученый отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.
Кроме того, по его словам, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых.
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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