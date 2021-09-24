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Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью

Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью - РИА Новости, 24.09.2021

Эпидемиолог Роспотребнадзора спрогнозировал заболеваемость COVID-19 осенью

Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T07:15

2021-09-24T07:15

2021-09-24T10:14

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в России этой осенью ожидается ниже, чем в прошлом году, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Ученый отметил, что масочный режим пока никто не отменял, постановление главного государственного врача России продолжает действовать и маски нужно носить. Для азиатских стран это вообще стало привычной нормой после прихода первого вируса SARS, подчеркнул Горелов.Кроме того, по его словам, уже 40 миллионов человек вакцинировались и часть людей переболели, но для достижения популяционного иммунитета нужно еще больше привитых.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов