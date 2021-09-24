https://ria.ru/20210924/vybory-1751614603.html

ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными

ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными - РИА Новости, 24.09.2021

ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными

ЦИК принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:04

2021-09-24T13:04

2021-09-24T14:49

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными."Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.

https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html

https://ria.ru/20210924/novye_lyudi-1751598244.html

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политика, госдума рф, москва, цик рф, россия