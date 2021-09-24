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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210924/vybory-1751614603.html
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными - РИА Новости, 24.09.2021
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными
ЦИК принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:04
2021-09-24T14:49
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
москва
цик рф
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными."Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.
https://ria.ru/20210924/golosovanie-1751585338.html
https://ria.ru/20210924/novye_lyudi-1751598244.html
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политика, госдума рф, москва, цик рф, россия
13:04 24.09.2021 (обновлено: 14:49 24.09.2021)
 
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными

ЦИК подписал протокол о признании выборов в Госдуму состоявшимися и действительными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ выкладывают папки с итоговыми протоколами региональных избирательных комиссий по общим результатам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
Сотрудники Центральной избирательной комиссии РФ выкладывают папки с итоговыми протоколами региональных избирательных комиссий по общим результатам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 8-го созыва - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. ЦИК принял протокол, согласно которому выборы депутатов Госдумы признаются состоявшимися и действительными.
"Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.
На церемонии соединения ключей шифрования для подсчетов результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Информационном центре ЦИК - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 11:24Выборы в Государственную думу
ЦИК заявил о корректности итогов онлайн-голосования на выборах в Госдуму
По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.
Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
Предвыборный съезд партии Новые Люди в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:15Выборы в Государственную думу
"Новые люди" объявили состав фракции в Госдуме
По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.
Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.
НЕ БРАТЬ! Итоги выборов в Госдуму — 2021
19 сентября, 21:19Инфографика
Предварительные итоги выборов в Госдуму — 2021
 
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