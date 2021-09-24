13:04 24.09.2021 (обновлено: 14:49 24.09.2021)
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными
ЦИК подписал протокол о признании выборов в Госдуму состоявшимися и действительными
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудники Центральной избирательной комиссии РФ выкладывают папки с итоговыми протоколами региональных избирательных комиссий по общим результатам выборов депутатов в Государственную Думу РФ 8-го созыва
"Признать выборы депутатов Госдумы состоявшимися и действительными", - говорится в постановлении ЦИК, принятом на заседании.
По данным Центризбиркома после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме.
Также пятипроцентный барьер преодолели ЛДПР — от нее проходят 21 депутат — и "Новые люди" (13). По одному депутату от Партии Роста, "Родины" и "Гражданской платформы", как и еще пять самовыдвиженцев, прошли в парламент по одномандатным округам.
Голосование на думских и других выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
По данным ЦИК, в Госдуму проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое - в Москве: координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов, телеведущий Анатолий Вассерман, актер Дмитрий Певцов. По одномандатному округу в Республике Адыгея в ГД, по данным ЦИК, проходит Владислав Резник, по одномандатному округу в Крыму - Леонид Бабашов.
Согласно данным ЦИК, ЕР по итогам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13.
Дистанционное электронное голосование, согласно решению Центризбиркома РФ, было организовано в Москве, а также еще в шести субъектах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе. В столице оно проходило на собственной платформе, а в остальных регионах - на федеральной.
19 сентября, 21:19ИнфографикаПредварительные итоги выборов в Госдуму — 2021