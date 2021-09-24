https://ria.ru/20210924/vulkan-1751650069.html
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы - РИА Новости, 24.09.2021
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы
Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:30
2021-09-24T15:30
2021-09-24T15:30
в мире
испания
канарские острова
педро санчес
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МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес."В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма", - заявил премьер, находящийся в настоящее время на острове, в специальном заявлении. Его транслировал телеканал 24 Horas.По словам Санчеса, будет создана смешанная комиссия, куда войдут представители как испанского правительства, так и правительств Канарских островов и Пальмы. План восстановления включает два пакета, первый призван "смягчить ущерб, наносимый ежедневно" жителям, особенно тем, кто "потерял все".Среди долгосрочных мер премьер назвал восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и обеспечение нормального передвижения на острове, обеспечение полива сельскохозяйственных земель, а также "перезапуск плана развития туризма" острова, потому что он "достоин, чтобы его посетить".Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
https://ria.ru/20210921/vulkan-1751066584.html
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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
2021-09-24T15:30
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в мире, испания, канарские острова, педро санчес
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы
Правительство Испании объявит остров Пальму, где извергается вулкан, зоной катастрофы
МАДРИД, 24 сен – РИА Новости.
Власти Испании
объявят остров Пальма (Канарские острова
), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес
.
"В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма", - заявил премьер, находящийся в настоящее время на острове, в специальном заявлении. Его транслировал телеканал 24 Horas
.
По словам Санчеса, будет создана смешанная комиссия, куда войдут представители как испанского правительства, так и правительств Канарских островов и Пальмы. План восстановления включает два пакета, первый призван "смягчить ущерб, наносимый ежедневно" жителям, особенно тем, кто "потерял все".
Среди долгосрочных мер премьер назвал восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и обеспечение нормального передвижения на острове, обеспечение полива сельскохозяйственных земель, а также "перезапуск плана развития туризма" острова, потому что он "достоин, чтобы его посетить".
Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.