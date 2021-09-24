Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/vulkan-1751650069.html
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы - РИА Новости, 24.09.2021
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы
Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:30
2021-09-24T15:30
в мире
испания
канарские острова
педро санчес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751109877_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdd6874f440e298a64851d705d186c68.jpg
МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес."В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма", - заявил премьер, находящийся в настоящее время на острове, в специальном заявлении. Его транслировал телеканал 24 Horas.По словам Санчеса, будет создана смешанная комиссия, куда войдут представители как испанского правительства, так и правительств Канарских островов и Пальмы. План восстановления включает два пакета, первый&nbsp; призван "смягчить ущерб, наносимый ежедневно" жителям, особенно тем, кто "потерял все".Среди долгосрочных мер премьер назвал восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и обеспечение нормального передвижения на острове, обеспечение полива сельскохозяйственных земель, а также "перезапуск плана развития туризма" острова, потому что он "достоин, чтобы его посетить".Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
https://ria.ru/20210921/vulkan-1751066584.html
испания
канарские острова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
2021-09-24T15:30
true
PT0M56S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/15/1751109877_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb438df85cf1af8b0bb4cc3037216ebe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, испания, канарские острова, педро санчес
15:30 24.09.2021
 
Правительство Испании объявит остров Пальму зоной катастрофы

Правительство Испании объявит остров Пальму, где извергается вулкан, зоной катастрофы

© AP Photo / Jonathan RodriguezИзвержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма
Извержение вулкана на канарском острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Jonathan Rodriguez
Читать ria.ru в
МАДРИД, 24 сен – РИА Новости. Власти Испании объявят остров Пальма (Канарские острова), где шестой день продолжается извержение вулкана, зоной катастрофы, заявил премьер страны Педро Санчес.
"В следующий вторник Совет министров объявит зоной катастрофы остров Пальма", - заявил премьер, находящийся в настоящее время на острове, в специальном заявлении. Его транслировал телеканал 24 Horas.
По словам Санчеса, будет создана смешанная комиссия, куда войдут представители как испанского правительства, так и правительств Канарских островов и Пальмы. План восстановления включает два пакета, первый  призван "смягчить ущерб, наносимый ежедневно" жителям, особенно тем, кто "потерял все".
Среди долгосрочных мер премьер назвал восстановление зданий, оказание адресной помощи пострадавшим, восстановление дорог и обеспечение нормального передвижения на острове, обеспечение полива сельскохозяйственных земель, а также "перезапуск плана развития туризма" острова, потому что он "достоин, чтобы его посетить".
Вулкан на Пальме извергается уже шестой день. По оценкам специалистов, за четыре дня лава покрыла более 160 гектаров земли, уничтожив свыше 300 зданий, большинство из них - жилые дома. По прогнозам Института вулканологии Канарских островов, извержение может продлиться от 24 до 84 дней.
Последствия извержения вулкана на острове Ла-Пальма - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 01:44
"Дома тают, как масло": жители Пальмы рассказали об извержении вулкана
 
В миреИспанияКанарские островаПедро Санчес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния