Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла - РИА Новости, 24.09.2021
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:14
2021-09-24T08:14
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/70683/93/706839389_0:236:2953:1897_1920x0_80_0_0_f6667b37620abac8367d35d2b4a9d8dd.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до 4 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.Пепловый шлейф распространился в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют, добавили в региональном управлении МЧС.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
https://ria.ru/20210919/vulkan-1750824917.html
https://ria.ru/20210826/vulkan-1747285531.html
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/70683/93/706839389_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_5fd570f9b02c13ff73f5413146400252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
08:14 24.09.2021
 
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла

Вулкан Карымский на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВулкан Карымский на Камчатке
Вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до 4 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.
Извержение вулкана на канарском острове Пальма - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 18:12
Извержение вулкана на испанском острове Пальма сняли на видео
Пепловый шлейф распространился в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют, добавили в региональном управлении МЧС.
"В настоящий момент выпадение пепла в населенных пунктах не зарегистрировано. Международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана не проходят. Туристических групп там нет", - отметили в МЧС.
Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
Вулкан Шивелуч
26 августа, 08:15Наука
Активность вулкана Шивелуч на Камчатке выросла
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Российская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:44В "Слуге народа" заявили, что Украина "не доживет" до следующей зимы
05:40Греция направит 24 миллиарда евро на "зеленый переход"
05:08Спасатели подготовили вертолетную площадку на месте крушения Ан-26
04:51Афганские беженцы напали на американскую военнослужащую на базе в США
04:42Южная Корея обновила рекорд по случаям заражения COVID-19 за сутки
04:30Китай освободил двух канадцев после вылета финдиректора Huawei на родину
04:19Эксперт рассказал, почему одинаковые продукты стоят по-разному
04:18В Мали опровергли обсуждения с Россией о размещении ЧВК "Вагнер"
04:09Врач предупредила об опасности горячего чая
04:05В Пакистане призвали принять стратегию по борьбе с современными угрозами
03:53На Камчатке наградили крановщика за спасение рабочих во время пожара
03:44Глава Приамурья сообщил, что необходимо ускорить вакцинацию от COVID-19
03:39Биолог рассказала о контроле за распространением коронавируса
03:34"Поднос настоящей русской еды": в Китае оценили российские столовые
03:30Глава МИД Филиппин прокомментировал эффективность вакцины "Спутник V"
03:26Российские космонавты могут установить рекорд по числу выходов с МКС
03:20Премьер Пакистана призвал поддержать новое правительство Афганистана
03:18Россиянам напомнили о праве вернуть часть затрат при покупке квартиры
03:13Лавров и Гутерреш обсудили Украину, Сирию, Афганистан и Ливию
03:08Специалист дал советы по выбору кинолога для обучения собаки
Лента новостейМолния