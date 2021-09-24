https://ria.ru/20210924/vulkan-1751558338.html
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла - РИА Новости, 24.09.2021
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT)... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T08:14
2021-09-24T08:14
2021-09-24T08:14
происшествия
петропавловск-камчатский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская академия наук
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 сен - РИА Новости. Карымский вулкан на Камчатке выбросил пепловый столб на высоту до 4 тысяч метров, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."Умеренное извержение вулкана продолжается. Спутниковые данные KVERT показали, что пепел поднялся до 4 километров над уровнем моря, пепловый шлейф распространяется на 15 километров к северо-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.Пепловый шлейф распространился в сторону Кроноцкого залива. На его пути населенные пункты отсутствуют, добавили в региональном управлении МЧС.Вулкан Карымский расположен в восточной части полуострова Камчатка, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 1486 метров.
https://ria.ru/20210919/vulkan-1750824917.html
https://ria.ru/20210826/vulkan-1747285531.html
петропавловск-камчатский
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происшествия, петропавловск-камчатский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская академия наук
Вулкан Карымский выбросил четырехкилометровый столб пепла
Вулкан Карымский на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла