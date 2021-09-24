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Департамент безопасности Москвы призвал не участвовать во встрече КПРФ
Департамент безопасности Москвы призвал не участвовать во встрече КПРФ - РИА Новости, 24.09.2021
Департамент безопасности Москвы призвал не участвовать во встрече КПРФ
В случае проведения встречи с депутатами КПРФ в Москве, лица, принимавшие в ней участие, могут быть привлечены к ответственности, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T16:44
2021-09-24T16:44
2021-09-24T16:54
политика
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В случае проведения встречи с депутатами КПРФ в Москве, лица, принимавшие в ней участие, могут быть привлечены к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.Ранее в департаменте сообщили, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве на Пушкинской площади не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней."Сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке",- сообщили в департаменте.Ранее ГУМВД Москвы после призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности и за призывы, и за участие, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что оппозиционеру Сергею Удальцову, проигравшему выборы в Госдуму кандидату от КПРФ Валерию Рашкину, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, депутату Мосгордумы от КПРФ Екатерине Енгалычевой и политику-коммунисту Павлу Иванову грозит за это административная ответственность.Предостережения о недопустимости нарушения закона вынесены шести лицам и столичной прокуратурой.Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявлял, что коммунисты намерены провести 25 сентября общероссийскую акцию "по защите выборов и за достойную жизнь", причем планируется направить все "в конструктивное русло"; в Москве мероприятие не было согласовано властями в связи с мерами по COVID-19.
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политика, москва, кпрф
16:44 24.09.2021 (обновлено: 16:54 24.09.2021)
Департамент безопасности Москвы призвал не участвовать во встрече КПРФ
Департамент безопасности Москвы: заявленная депутатами КПРФ встреча незаконна
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В случае проведения встречи с депутатами КПРФ в Москве, лица, принимавшие в ней участие, могут быть привлечены к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Ранее в департаменте сообщили, что заявленная на 25 сентября встреча с депутатами КПРФ в Москве на Пушкинской площади не соответствует закону о проведении подобных мероприятий, инициаторам акции предлагается воздержатся от ее проведения, а гражданам – от участия в ней.
"Сообщаем, что в случае проведения указанного мероприятия лица, принимавшие в нем участие, могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке",- сообщили в департаменте.
Ранее ГУМВД Москвы после призывов к участию в несанкционированных акциях 25 сентября предупредило об ответственности и за призывы, и за участие, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что оппозиционеру Сергею Удальцову, проигравшему выборы в Госдуму
кандидату от КПРФ Валерию Рашкину
, бывшему члену ОНК Марине Литвинович, депутату Мосгордумы
от КПРФ Екатерине Енгалычевой и политику-коммунисту Павлу Иванову грозит за это административная ответственность.
Предостережения о недопустимости нарушения закона вынесены шести лицам и столичной прокуратурой.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов
заявлял, что коммунисты намерены провести 25 сентября общероссийскую акцию "по защите выборов и за достойную жизнь", причем планируется направить все "в конструктивное русло"; в Москве
мероприятие не было согласовано властями в связи с мерами по COVID-19.