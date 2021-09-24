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Воля попросил Бузову отменить ее сольный концерт
Воля попросил Бузову отменить ее сольный концерт - РИА Новости, 24.09.2021
Воля попросил Бузову отменить ее сольный концерт
Павел Воля на съемках Comedy club попросил Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T15:32
2021-09-24T15:32
2021-09-24T15:32
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Павел Воля на съемках Comedy club попросил Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.Ольга стала участницей одного из выпусков программы. Она рассказал о шоу "Звезды в Африке" и своем концерте "Вот она я" в Москве. Он приурочен к пятилетнему музыкальному юбилею артистки. Павел Воля попросил ее отменить выступление, потому что, по его мнению, повод исчез, ведь юбилей в пять лет не отмечают.Затем ведущая показала, как нужно расслабляться под ее новую песню "Без дел". Ранее в интервью РИА Новостям Бузова рассказала, что ей льстит сравнение с Мадонной и Аллой Пугачевой.
https://ria.ru/20210915/buzova-1750223552.html
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ольга бузова, павел воля, знаменитости
Воля попросил Бузову отменить ее сольный концерт
Воля попросил Бузову отменить и перенести на пять лет ее сольный концерт "Вот она я"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Павел Воля на съемках Comedy club попросил Ольгу Бузову отменить ее сольный концерт, рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ.
Ольга стала участницей одного из выпусков программы. Она рассказал о шоу "Звезды в Африке" и своем концерте "Вот она я" в Москве. Он приурочен к пятилетнему музыкальному юбилею артистки.
Павел Воля попросил ее отменить выступление, потому что, по его мнению, повод исчез, ведь юбилей в пять лет не отмечают.
"Мы готовы подождать еще пять лет", – добавил резидент Comedy Club.
Затем ведущая показала, как нужно расслабляться под ее новую песню "Без дел".
Ранее в интервью РИА Новостям Бузова рассказала
, что ей льстит сравнение с Мадонной и Аллой Пугачевой.