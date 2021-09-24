"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы
Виторган назвал выученные у Собчак фразы из области психологии и бизнес-коучинга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram.
Журналистка посвятила пост выражениям, по которым можно определить интернет-мошенника, специализирующегося в области психологии и бизнес-тренингов.
"Составила список слов-маркеров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам "магический коучинг" или шапочку из фольги", – написала Ксения.
В список попали выражения "Много наполненности", "Я тебя услышал", "Я в моменте", "Я в ресурсе", "Пространство не пускает" и другие.
В комментариях бывший муж Собчак написал, что многие из этих фраз слышал из уст самой телеведущей.
"Ксюш, ну, положим, "Я вас услышал" — это что-то чиновничье, но "До мурашек"? "Я на детоксе"? "Просто побудь с этим"? "Давай стремиться друг к другу"? "Отпусти это"? "Я в принятии"? - Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?" – написал актер.
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Ксении Собчак
Пара была в браке с 2013 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают общего сына Платона.
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