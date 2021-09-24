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Шоубиз
https://ria.ru/20210924/vitorgan-1751687608.html
"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы
"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы - РИА Новости, 24.09.2021
"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы
Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:44
2021-09-24T18:44
шоубиз
ксения собчак
максим виторган
психология
знаменитости
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram.Журналистка посвятила пост выражениям, по которым можно определить интернет-мошенника, специализирующегося в области психологии и бизнес-тренингов.В список попали выражения "Много наполненности", "Я тебя услышал", "Я в моменте", "Я в ресурсе", "Пространство не пускает" и другие.В комментариях бывший муж Собчак написал, что многие из этих фраз слышал из уст самой телеведущей.Пара была в браке с 2013 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают общего сына Платона.
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ксения собчак, максим виторган, психология, знаменитости
18:44 24.09.2021
 
"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы

Виторган назвал выученные у Собчак фразы из области психологии и бизнес-коучинга

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля "Кинотавр"
Актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак на церемонии закрытия 26-го Открытого Российского кинофестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram.
Журналистка посвятила пост выражениям, по которым можно определить интернет-мошенника, специализирующегося в области психологии и бизнес-тренингов.

"Составила список слов-маркеров, по которым безошибочно можно понять, что с человеком надо сворачивать разговор и бежать, пока он не продал вам "магический коучинг" или шапочку из фольги", – написала Ксения.

В список попали выражения "Много наполненности", "Я тебя услышал", "Я в моменте", "Я в ресурсе", "Пространство не пускает" и другие.
В комментариях бывший муж Собчак написал, что многие из этих фраз слышал из уст самой телеведущей.

"Ксюш, ну, положим, "Я вас услышал" — это что-то чиновничье, но "До мурашек"? "Я на детоксе"? "Просто побудь с этим"? "Давай стремиться друг к другу"? "Отпусти это"? "Я в принятии"? - Это все вошло в мой словарь вместе с тобой! Так ты впаривала мне магический коучинг?" – написал актер.

© Фото : @xenia_sobchakСкриншот публикации в Instagram-аккаунте Ксении Собчак
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Ксении Собчак - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© Фото : @xenia_sobchak
Скриншот публикации в Instagram-аккаунте Ксении Собчак
Пара была в браке с 2013 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают общего сына Платона.
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