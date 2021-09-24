https://ria.ru/20210924/vitorgan-1751687608.html

"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы

"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы - РИА Новости, 24.09.2021

"Я на детоксе": Виторган вспомнил выученные у Собчак фразы

Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:44

2021-09-24T18:44

2021-09-24T18:44

шоубиз

ксения собчак

максим виторган

психология

знаменитости

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Максим Виторган с иронией вспомнил фразы, которые выучил в браке с Ксенией Собчак. Об этом он написал в комментариях к ее публикации в Instagram.Журналистка посвятила пост выражениям, по которым можно определить интернет-мошенника, специализирующегося в области психологии и бизнес-тренингов.В список попали выражения "Много наполненности", "Я тебя услышал", "Я в моменте", "Я в ресурсе", "Пространство не пускает" и другие.В комментариях бывший муж Собчак написал, что многие из этих фраз слышал из уст самой телеведущей.Пара была в браке с 2013 по 2019 год. Экс-супруги воспитывают общего сына Платона.

https://ria.ru/20190914/1558682593.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения собчак, максим виторган, психология, знаменитости