https://ria.ru/20210924/tatarstan-1751677459.html

Татарстан и "Сибур Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве

Татарстан и "Сибур Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 24.09.2021

Татарстан и "Сибур Холдинг" подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:37

2021-09-24T17:37

2021-09-24T17:38

республика татарстан

экономика

сибур холдинг

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

таиф

казаньоргсинтез

леонид михельсон

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КАЗАНЬ, 24 сен – РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон в пятницу подписали соглашение о сотрудничестве между правительством республики и компанией, сообщает "Сибур".В пятницу "Сибур" и ТАИФ сообщили, что приступили к завершению сделки по объединению, подписав соглашение об окончательных условиях создания объединенной компании на базе ПАО "Сибур Холдинга". В рамках закрытия сделки акционеры ТАИФ получают долю в размере 15% в объединенной компании в обмен на 50%+1 акцию АО "ТАИФ". Стороны договорились о досрочной реализации опциона на остающийся в распоряжении акционеров ТАИФ пакет акций компании. В течение нескольких дней, которые потребуются на закрытие сделки, в периметре объединенной компании будут консолидированы 100% акций группы ТАИФ, состоящей из нефтехимических и энергетических предприятий ("Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", ТГК-16)."В рамках процесса объединения компаний президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и председатель совета директоров ПАО "Сибур Холдинг" Леонид Михельсон подписали соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и компанией. Стороны договорились об объединении усилий, направленных на развитие и укрепление экономической стабильности Татарстана, формирование на территории региона благоприятного инвестиционного климата", - говорится в сообщении.Отмечается, что в число приоритетных направлений совместной работы вошли взаимодействие в области устойчивого развития, в том числе реализация проектов по снижению выбросов парниковых газов, сбору и переработке полимерных отходов, сотрудничество по ключевым направлениям программы социальных инвестиций "Сибур Холинга", создание благоприятных условий для повышения уровня жизни населения, стимулирование инвестиционной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Татарстана и другие."Данная сделка привнесет и для республики, для жителей республики, и для компаний (татарстанских) пользу, и для "Сибура". Потому что такая компания будет стоить уже совершенно по-другому. Эта компания сможет реализовывать большие проекты, потому что она будет уже в пятерке мировых компаний. Все интересы сошлись, шаг сделан правильно, и мы сегодня по всем этим пунктам подписали документ", - сказал Минниханов журналистам после подписания соглашений.Глава Татарстана уточнил, что в соглашении между республикой и "Сибур Холдингом" зафиксированы три основных момента. Во-первых, нефтехимические и энергетические предприятия группы ТАИФ продолжат работу в качестве юридических лиц, останутся крупными налогоплательщиками республики. Во-вторых, все начатые на предприятиях инвестиционные проекты в рамках стратегии развития нетегазохимического комплекса Татарстана будут продолжены. В-третьих, продолжится реализация социальных программ и проектов. "Данным нашим соглашением все эти вопросы отрегулированы. Будем двигаться только вперед", - подчеркнул Минниханов.

https://ria.ru/20210917/rostekh-1750533267.html

https://ria.ru/20210916/minnikhanov-1750354441.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сибур холдинг, республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, таиф, казаньоргсинтез, леонид михельсон