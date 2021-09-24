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В Красноярске арестовали студента за подготовку массового убийства
В Красноярске арестовали студента за подготовку массового убийства - РИА Новости, 24.09.2021
В Красноярске арестовали студента за подготовку массового убийства
Суд заключил в СИЗО студента красноярского техникума, обвиняемого в подготовке массового убийства, сообщили журналистам в пятницу в Красноярском краевом суде. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T12:59
2021-09-24T12:59
происшествия
красноярск
красноярский краевой суд
россия
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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО студента красноярского техникума, обвиняемого в подготовке массового убийства, сообщили журналистам в пятницу в Красноярском краевом суде."Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 ноября, в отношении студента Южного аграрного техникума, жителя Краснотуранского района, обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 105, пункту 1 статьи 30", - заявили в суде, не раскрывая подробностей.О задержании студента ранее сообщили региональные СМИ: по их данным, при обыске у него нашли самодельное оружие и несколько ножей. Согласно информации журналистов, у юноши был конфликт с однокурсниками, которым он, предположительно, хотел отомстить.Официальными комментариями правоохранительных органов, руководства техникума и краевого Минобразования РИА Новости не располагает.Последнее массовое убийство в учебном заведении России случилось в минувший в понедельник в Перми. Утром того дня студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47.Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
https://ria.ru/20210924/perm-1751596216.html
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происшествия, красноярск, красноярский краевой суд, россия
12:59 24.09.2021
 
В Красноярске арестовали студента за подготовку массового убийства

Суд в Красноярске арестовал студента, обвиняемого в подготовке массового убийства

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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КРАСНОЯРСК, 24 сен - РИА Новости. Суд заключил в СИЗО студента красноярского техникума, обвиняемого в подготовке массового убийства, сообщили журналистам в пятницу в Красноярском краевом суде.
"Центральный районный суд Красноярска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 20 ноября, в отношении студента Южного аграрного техникума, жителя Краснотуранского района, обвиняемого по пункту "а" части 2 статьи 105, пункту 1 статьи 30", - заявили в суде, не раскрывая подробностей.
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Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание
О задержании студента ранее сообщили региональные СМИ: по их данным, при обыске у него нашли самодельное оружие и несколько ножей. Согласно информации журналистов, у юноши был конфликт с однокурсниками, которым он, предположительно, хотел отомстить.
Официальными комментариями правоохранительных органов, руководства техникума и краевого Минобразования РИА Новости не располагает.
Последнее массовое убийство в учебном заведении России случилось в минувший в понедельник в Перми. Утром того дня студент открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, убив шесть человек и ранив еще 47.
Подозреваемый оказал сопротивление при задержании и был ранен, а в дальнейшем госпитализирован. Уголовное дело расследуется по статье "Убийство двух и более лиц", юноше грозит пожизненный срок.
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