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https://ria.ru/20210924/siriya-1751625484.html
Турция ждет изменения подхода России к Сирии, заявил Эрдоган
Турция ждет изменения подхода России к Сирии, заявил Эрдоган - РИА Новости, 24.09.2021
Турция ждет изменения подхода России к Сирии, заявил Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне анонсированной ранее встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, что он ожидает... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T13:52
2021-09-24T22:21
сирия
турция
россия
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне анонсированной ранее встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, что он ожидает "иного подхода от России" по Сирии."У меня разные ожидания от встречи с Путиным. Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и иного подхода по Сирии. Наша совместная борьба должна продолжиться и на юге", — сказал Эрдоган журналистам.Он добавил, что Турция стремится вывести двусторонние отношения с Россией на качественно новый уровень с целью довести товарооборот до ста миллиардов долларов.Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита турецкого лидера в Россию. Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".
https://ria.ru/20210923/peregovory-1751512917.html
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сирия, турция, россия, в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
13:52 24.09.2021 (обновлено: 22:21 24.09.2021)
 
Турция ждет изменения подхода России к Сирии, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция ждет иного подхода от России по Сирии

© REUTERS / PoolПрезидент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Турции Тайип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© REUTERS / Pool
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АНКАРА, 24 сен — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил накануне анонсированной ранее встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи 29 сентября, что он ожидает "иного подхода от России" по Сирии.
"У меня разные ожидания от встречи с Путиным. Сирийский режим фактически создает угрозу на наших границах. Ожидаю от России как от дружественной страны солидарности и иного подхода по Сирии. Наша совместная борьба должна продолжиться и на юге", — сказал Эрдоган журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
23 сентября, 18:24
Эрдоган выразил надежду на "важные решения" на переговорах с Путиным в Сочи
Он добавил, что Турция стремится вывести двусторонние отношения с Россией на качественно новый уровень с целью довести товарооборот до ста миллиардов долларов.
Как ранее сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, Путин и Эрдоган планируют обсудить двусторонние отношения и сирийскую проблематику в ходе рабочего визита турецкого лидера в Россию. Накануне Эрдоган заявил, что рассчитывает на "важные решения" в ходе переговоров с Путиным в Сочи 29 сентября, они пройдут в формате "один на один".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 21.09.2021
21 сентября, 18:07Выборы в Государственную думу
В Крыму ответили британской пословицей на отказ Турции признавать выборы
 
СирияТурцияРоссияВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин
 
 
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