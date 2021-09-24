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WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей

WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей - РИА Новости, 24.09.2021

WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей

Компании WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T15:43

2021-09-24T15:43

2021-09-24T16:04

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Компании WhatsApp, Facebook и Twitter обжаловали штрафы на 36 миллионов рублей за отказ локализовать данные россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе Таганского суда Москвы в пятницу."Twitter, Facebook и Whatsapp обжаловали постановления мирового судьи 422-го судебного участка Таганского района Москвы, которыми на них наложены административные штрафы в общей сложности на 36 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Всего с начала года Facebook получила штрафов на более чем 80 миллионов рублей (за отказ удалить информацию о несогласованных акциях и отказ локализовать данные российских пользователей), Twitter - около 60 миллионов, Telegram - 40 миллионов. Для WhatsApp же наложенный в августе штраф в 4 миллиона рублей оказался первым.Информация, которую требовали удалить из соцсетей, содержала призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.Минувшей весной Роскомнадзор объявил о планах наложить штрафы за неудаление призывов к подросткам выходить на несогласованные акции в TikTok, "ВКонтакте", Telegram, "Одноклассниках", Facebook, Twitter и YouTube. Большая часть протоколов уже рассмотрена судами.

https://ria.ru/20210921/zelenskiy-1751131935.html

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технологии, twitter, whatsapp inc., facebook, россия