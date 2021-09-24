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Саентологические организации создали сеть ИП по России, сообщил источник
Саентологические организации создали сеть ИП по России, сообщил источник - РИА Новости, 24.09.2021
Саентологические организации создали сеть ИП по России, сообщил источник
Сайентологические организации WISE и CST, признанные нежелательными в РФ, связаны с примерно тысячей российских компаний и индивидуальных предпринимателей в 60... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:53
2021-09-24T18:53
санкт-петербург
сша
генеральная прокуратура рф
снг
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сайентологические организации WISE и CST, признанные нежелательными в РФ, связаны с примерно тысячей российских компаний и индивидуальных предпринимателей в 60 регионах, эта сеть занималась сбором финансов и вербовкой своих новых последователей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных и контролирующих органах.В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library)."С целью вовлечения в сайентологию представителей бизнеса WISE использовала сеть подконтрольных консалтинговых, тренинговых и кадровых (HR) компаний, формально никак с сайентологией не связанных: Visotsky Consulting Int., ATManagement Group, Practicum Group, Performia, Evolution Management, "Центральная тренинговая компания" и другие", - сказал собеседник агентства.По его словам, именно эти структуры внедряли в коммерческие структуры Hubbard Management System под видом программ по "повышению доходности бизнеса", "мотивации персонала", "уходу от операционного управления" и тому подобных."Таким образом, более чем в 60 регионах страны WISE с использованием материалов CST, в том числе экстремистских, удалось создать целую сеть аффилированных "Международной церкви сайентологии" коммерческих структур (до 1 тысячи ООО и ИП), которые использовались для формирования каналов финансирования организации, а также вербовки новых последователей из числа сотрудников компаний", - отметил источник.ВОВЛЕЧЕНИЕ В "КУРСЫ ОЧИЩЕНИЯ"Входящие в калифорнийскую религиозную корпорацию WISE компании участвуют в исполнении госконтрактов, в том числе по государственному оборонному заказу, действуют в сферах производства промышленного оборудования, средств безопасности, строительства, торговли, оказывают консалтинговые, тренинговые и иные услуги, рассказал собеседник агентства.Следствием применения технологии управления Лафайета Рона Хаббарда (Hubbard Management System) стало вовлечение коммерсантов и сотрудников их компаний в "Международную церковь сайентологии" и иные сайентологические некоммерческие организации ("Международная ассоциация сайентологов", "Морская организация", "Флаг" и другие), прохождение ими религиозных обрядов в России и за рубежом ("одитинг", "курс очищения" и прочие), отметил источник."При этом в компаниях, использующие Hubbard Management System, сотрудников заставляют проходить сайентологические тренинги, обряды, в офисах оборудуются обучающие сайентологические классы, карьерное продвижение обеспечивается только тем сотрудникам, кто качественно изучает Рона Хаббарда. Лица, недовольные внедрением сайентологии в бизнес, склоняются к увольнению", - сказал собеседник агентства.Это характерно не только для России, но и для США, где к WISE неоднократно предъявлялись судебные иски от сотрудников, подвергшихся религиозной дискриминации, добавил он.По словам источника, операторами проектов WISE и CST в России являются "Автономная некоммерческая организация по распространению административной технологии Хаббарда "Вайс СНГ" и ООО "Вайс тайм"."Выйти на сеть сайентологических корпораций правоохранительным органам удалось путем последовательного пресечения преступлений, совершаемых попавшими WISE Int. предпринимателями и "консультантами", - рассказал источник. Так, к уголовной ответственности привлечены руководители крупных строительных компаний "Олимп", "Ваш дом", "Союз долевого строительства" (Санкт-Петербург). "Их руководители и менеджеры, внедрившие под влиянием сайентологических консалтинговых компаний Hubbard Management System, расхищали деньги "дольщиков" и направляли их в сайентологические корпорации", - добавил собеседник агентства.
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санкт-петербург, сша, генеральная прокуратура рф, снг, россия
18:53 24.09.2021
 
Саентологические организации создали сеть ИП по России, сообщил источник

Источник: саентологические организации создали сеть ИП по России для сбора средств

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Сайентологические организации WISE и CST, признанные нежелательными в РФ, связаны с примерно тысячей российских компаний и индивидуальных предпринимателей в 60 регионах, эта сеть занималась сбором финансов и вербовкой своих новых последователей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных и контролирующих органах.
В пятницу Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность в России "Всемирного института сайентологических предприятий" (World Institute of Scientology Enterprises International, WISE) и "Церкви духовной технологии (Church of Spiritual Technology, CST), использующей также наименование "Библиотека Л. Рона Хаббарда" (L. Ron Hubbard Library).
"С целью вовлечения в сайентологию представителей бизнеса WISE использовала сеть подконтрольных консалтинговых, тренинговых и кадровых (HR) компаний, формально никак с сайентологией не связанных: Visotsky Consulting Int., ATManagement Group, Practicum Group, Performia, Evolution Management, "Центральная тренинговая компания" и другие", - сказал собеседник агентства.
По его словам, именно эти структуры внедряли в коммерческие структуры Hubbard Management System под видом программ по "повышению доходности бизнеса", "мотивации персонала", "уходу от операционного управления" и тому подобных.
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Источник: саентологические организации вывели из России миллиарды рублей
"Таким образом, более чем в 60 регионах страны WISE с использованием материалов CST, в том числе экстремистских, удалось создать целую сеть аффилированных "Международной церкви сайентологии" коммерческих структур (до 1 тысячи ООО и ИП), которые использовались для формирования каналов финансирования организации, а также вербовки новых последователей из числа сотрудников компаний", - отметил источник.

ВОВЛЕЧЕНИЕ В "КУРСЫ ОЧИЩЕНИЯ"

Входящие в калифорнийскую религиозную корпорацию WISE компании участвуют в исполнении госконтрактов, в том числе по государственному оборонному заказу, действуют в сферах производства промышленного оборудования, средств безопасности, строительства, торговли, оказывают консалтинговые, тренинговые и иные услуги, рассказал собеседник агентства.
Следствием применения технологии управления Лафайета Рона Хаббарда (Hubbard Management System) стало вовлечение коммерсантов и сотрудников их компаний в "Международную церковь сайентологии" и иные сайентологические некоммерческие организации ("Международная ассоциация сайентологов", "Морская организация", "Флаг" и другие), прохождение ими религиозных обрядов в России и за рубежом ("одитинг", "курс очищения" и прочие), отметил источник.
"При этом в компаниях, использующие Hubbard Management System, сотрудников заставляют проходить сайентологические тренинги, обряды, в офисах оборудуются обучающие сайентологические классы, карьерное продвижение обеспечивается только тем сотрудникам, кто качественно изучает Рона Хаббарда. Лица, недовольные внедрением сайентологии в бизнес, склоняются к увольнению", - сказал собеседник агентства.
Это характерно не только для России, но и для США, где к WISE неоднократно предъявлялись судебные иски от сотрудников, подвергшихся религиозной дискриминации, добавил он.
По словам источника, операторами проектов WISE и CST в России являются "Автономная некоммерческая организация по распространению административной технологии Хаббарда "Вайс СНГ" и ООО "Вайс тайм".
"Выйти на сеть сайентологических корпораций правоохранительным органам удалось путем последовательного пресечения преступлений, совершаемых попавшими WISE Int. предпринимателями и "консультантами", - рассказал источник. Так, к уголовной ответственности привлечены руководители крупных строительных компаний "Олимп", "Ваш дом", "Союз долевого строительства" (Санкт-Петербург). "Их руководители и менеджеры, внедрившие под влиянием сайентологических консалтинговых компаний Hubbard Management System, расхищали деньги "дольщиков" и направляли их в сайентологические корпорации", - добавил собеседник агентства.
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