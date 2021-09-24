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Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане
Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.09.2021
Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане
Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:32
2021-09-24T02:32
в мире
нью-йорк (город)
афганистан
сергей лавров
жан-ив ле дриан
россия
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместными усилиями способствовать установлению мира в этой стране, говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.Кроме того, министры обсудили ливийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и положение дел в Нагорном Карабахе."Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов", - добавили в министерстве.
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в мире, нью-йорк (город), афганистан, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия
02:32 24.09.2021
 
Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане

Лавров и Ле Дриан подтвердили готовность совместно способствовать миру в Афганистане

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместными усилиями способствовать установлению мира в этой стране, говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили ливийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и положение дел в Нагорном Карабахе.
"Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов", - добавили в министерстве.
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В миреНью-Йорк (город)АфганистанСергей ЛавровЖан-Ив Ле ДрианРоссия
 
 
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