Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане
Лавров и Ле Дриан подтвердили готовность совместно способствовать миру в Афганистане
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместными усилиями способствовать установлению мира в этой стране, говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.
"Главы внешнеполитических ведомств обстоятельно обсудили актуальные темы международной повестки дня. Детально рассмотрено развитие ситуации в Афганистане. С обеих сторон подтверждена готовность совместными усилиями способствовать установлению мира и стабильности в этой стране, в том числе в рамках СБ ООН", - говорится в сообщении.
Кроме того, министры обсудили ливийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и положение дел в Нагорном Карабахе.
"Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов", - добавили в министерстве.