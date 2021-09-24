https://ria.ru/20210924/sammit-1751548984.html

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 24.09.2021

Лавров и Ле Дриан обсудили ситуацию в Афганистане

Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:32

2021-09-24T02:32

2021-09-24T02:32

в мире

нью-йорк (город)

афганистан

сергей лавров

жан-ив ле дриан

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили на встрече в Нью-Йорке ситуацию в Афганистане и подтвердили готовность совместными усилиями способствовать установлению мира в этой стране, говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.Кроме того, министры обсудили ливийское урегулирование, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и положение дел в Нагорном Карабахе."Министры подробно рассмотрели широкий перечень двусторонних вопросов, касающихся развития российско-французских связей в политической, экономической и культурно-гуманитарной сферах. Обсужден график дальнейших контактов", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20210924/afganistan-1751548780.html

нью-йорк (город)

афганистан

россия

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в мире, нью-йорк (город), афганистан, сергей лавров, жан-ив ле дриан, россия