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Белый дом субсидирует перевозку рыбы с Дальнего Востока, заявила Абрамченко
Белый дом субсидирует перевозку рыбы с Дальнего Востока, заявила Абрамченко - РИА Новости, 24.09.2021
Белый дом субсидирует перевозку рыбы с Дальнего Востока, заявила Абрамченко
До 400 миллионов рублей направят на субсидирование железнодорожного тарифа для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию, сообщила... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T20:20
2021-09-24T20:20
экономика
михаил мишустин
дальний восток
виктория абрамченко
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. До 400 миллионов рублей направят на субсидирование железнодорожного тарифа для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко."Правительством принято решение, что мы будем субсидировать железнодорожный тариф для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. До 400 миллионов рублей договорились выделять на эти цели", - сказала она.В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России. Отмечалось, что речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Кроме того, это должно помочь высвободить холодильные мощности для использования во время лососевой путины.
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экономика, михаил мишустин, дальний восток, виктория абрамченко, россия
20:20 24.09.2021
 
Белый дом субсидирует перевозку рыбы с Дальнего Востока, заявила Абрамченко

Абрамченко: Белый дом выделит до 400 миллионов рублей на перевозку рыбы с Дальнего Востока

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен - РИА Новости. До 400 миллионов рублей направят на субсидирование железнодорожного тарифа для перевозки рыбной продукции с Дальнего Востока в Центральную Россию, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко.
"Правительством принято решение, что мы будем субсидировать железнодорожный тариф для доставки рыбной продукции с Дальнего Востока в центральную часть страны. До 400 миллионов рублей договорились выделять на эти цели", - сказала она.
В июле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании железнодорожных перевозок минтая с Дальнего Востока в центральные регионы России. Отмечалось, что речь идет о субсидиях железной дороге на возмещение потерь из-за льготных тарифов на перевозку продукции из минтая. Кроме того, это должно помочь высвободить холодильные мощности для использования во время лососевой путины.
Большое рыболовное морозильное судно проекта СТ-192 Капитан Мартынов во время спуска на воду на Адмиралтейских верфях - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 16:14
В Петербурге спустили на воду четвертый рыболовный супертраулер
 
ЭкономикаМихаил МишустинДальний ВостокВиктория АбрамченкоРоссия
 
 
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