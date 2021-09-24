Рязанский губернатор призвал беречь историческое лицо городов
РЯЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал на пленарной сессии Ассоциации древних городов беречь историческое лицо городов, грамотно организовывать современную застройку и формировать туристскую инфраструктуру.
Сессия состоялась в пятницу в рамках IV Международного форума древних городов, который проходит в Рязани с 22 по 26 сентября. Представители регионов России и более 15 зарубежных стран, ведущие эксперты в археологии, архитектуре, литературе и искусстве, истории, этнографии, музейном деле, руководители органов власти обменялись на сессии опытом сохранения и популяризации культурного наследия древних городов, обсудили предложения по организации дальнейшей совместной работы.
"Чтобы жизнь в древних городах была комфортной и современной, а их развитие было гармоничным, по-прежнему важно добиваться симбиоза старого и нового. Важно беречь историческое лицо городов, уметь грамотно сочетать с ним современную застройку, формировать туристскую инфраструктуру", – сказал Николай Любимов.
Глава региона рассказал участникам сессии, какие шаги сделаны, чтобы потребности и проблемы древних поселений были учтены в общей стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Любимов отметил, что мероприятия по сохранению историко-культурного наследия закладываются в программы развития отраслей. С 2022 года заработает программа развития музеев, включающая финансирование реставрации ценнейших памятников архитектуры. В числе первых объектов – дома, где жили известные ученые Иван Павлов и Константин Циолковский.
"В прошлом году впервые мы запустили гранты для бизнеса в сфере туризма. Это мера поддержки тем проектам, которые позволяют создавать объекты показа с акцентом на региональную идентичность. Первые гранты получили несколько популярных частных музеев региона", – добавил губернатор.
По словам Любимова, воссоздавать исторический облик памятников помогает вовлечение в работу инвесторов. В настоящее время уже реализуется два инвестпроекта: ревитализация комплекса "Торговый городок" и создание туристско-рекреационного кластера в историческом поселении города Касимов.
"В реализации этих планов поможет программа РФ и Нового банка БРИКС "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений". Касимов в ней участвует. В ближайшие 5 лет в городе будут восстановлены и отреставрированы знаковые объекты культурного наследия, появится благоустроенная набережная и еще несколько городских пространств, современный причал. Все это, безусловно, послужит росту привлекательности Касимова и его качественной интеграции в агломерацию "Большое Золотое Кольцо", – сказал губернатор.
В числе значимых направлений Любимов назвал также поддержку археологических исследований, в том числе в виде специальных грантов, которые будут выделяться с 2022 года, работу в границах особо значимых территорий, имеющих статус исторических поселений регионального значения.
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