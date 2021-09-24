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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20210924/ryazan-1751704727.html
Рязанский губернатор призвал беречь историческое лицо городов
Рязанский губернатор призвал беречь историческое лицо городов - РИА Новости, 24.09.2021
Рязанский губернатор призвал беречь историческое лицо городов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал на пленарной сессии Ассоциации древних городов беречь историческое лицо городов, грамотно организовывать... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T19:45
2021-09-24T19:45
рязанская область
рязань
касимов
брикс
николай любимов
россия
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РЯЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал на пленарной сессии Ассоциации древних городов беречь историческое лицо городов, грамотно организовывать современную застройку и формировать туристскую инфраструктуру.Сессия состоялась в пятницу в рамках IV Международного форума древних городов, который проходит в Рязани с 22 по 26 сентября. Представители регионов России и более 15 зарубежных стран, ведущие эксперты в археологии, архитектуре, литературе и искусстве, истории, этнографии, музейном деле, руководители органов власти обменялись на сессии опытом сохранения и популяризации культурного наследия древних городов, обсудили предложения по организации дальнейшей совместной работы."Чтобы жизнь в древних городах была комфортной и современной, а их развитие было гармоничным, по-прежнему важно добиваться симбиоза старого и нового. Важно беречь историческое лицо городов, уметь грамотно сочетать с ним современную застройку, формировать туристскую инфраструктуру", – сказал Николай Любимов.Глава региона рассказал участникам сессии, какие шаги сделаны, чтобы потребности и проблемы древних поселений были учтены в общей стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Любимов отметил, что мероприятия по сохранению историко-культурного наследия закладываются в программы развития отраслей. С 2022 года заработает программа развития музеев, включающая финансирование реставрации ценнейших памятников архитектуры. В числе первых объектов – дома, где жили известные ученые Иван Павлов и Константин Циолковский."В прошлом году впервые мы запустили гранты для бизнеса в сфере туризма. Это мера поддержки тем проектам, которые позволяют создавать объекты показа с акцентом на региональную идентичность. Первые гранты получили несколько популярных частных музеев региона", – добавил губернатор.По словам Любимова, воссоздавать исторический облик памятников помогает вовлечение в работу инвесторов. В настоящее время уже реализуется два инвестпроекта: ревитализация комплекса "Торговый городок" и создание туристско-рекреационного кластера в историческом поселении города Касимов."В реализации этих планов поможет программа РФ и Нового банка БРИКС "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений". Касимов в ней участвует. В ближайшие 5 лет в городе будут восстановлены и отреставрированы знаковые объекты культурного наследия, появится благоустроенная набережная и еще несколько городских пространств, современный причал. Все это, безусловно, послужит росту привлекательности Касимова и его качественной интеграции в агломерацию "Большое Золотое Кольцо", – сказал губернатор.В числе значимых направлений Любимов назвал также поддержку археологических исследований, в том числе в виде специальных грантов, которые будут выделяться с 2022 года, работу в границах особо значимых территорий, имеющих статус исторических поселений регионального значения.
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рязань, касимов, брикс, николай любимов, россия
19:45 24.09.2021
 

Рязанский губернатор призвал беречь историческое лицо городов

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкГород Рязань
Город Рязань - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Юрий Кавер
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РЯЗАНЬ, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов призвал на пленарной сессии Ассоциации древних городов беречь историческое лицо городов, грамотно организовывать современную застройку и формировать туристскую инфраструктуру.
Сессия состоялась в пятницу в рамках IV Международного форума древних городов, который проходит в Рязани с 22 по 26 сентября. Представители регионов России и более 15 зарубежных стран, ведущие эксперты в археологии, архитектуре, литературе и искусстве, истории, этнографии, музейном деле, руководители органов власти обменялись на сессии опытом сохранения и популяризации культурного наследия древних городов, обсудили предложения по организации дальнейшей совместной работы.
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"Чтобы жизнь в древних городах была комфортной и современной, а их развитие было гармоничным, по-прежнему важно добиваться симбиоза старого и нового. Важно беречь историческое лицо городов, уметь грамотно сочетать с ним современную застройку, формировать туристскую инфраструктуру", – сказал Николай Любимов.
Глава региона рассказал участникам сессии, какие шаги сделаны, чтобы потребности и проблемы древних поселений были учтены в общей стратегии социально-экономического развития Рязанской области. Любимов отметил, что мероприятия по сохранению историко-культурного наследия закладываются в программы развития отраслей. С 2022 года заработает программа развития музеев, включающая финансирование реставрации ценнейших памятников архитектуры. В числе первых объектов – дома, где жили известные ученые Иван Павлов и Константин Циолковский.
"В прошлом году впервые мы запустили гранты для бизнеса в сфере туризма. Это мера поддержки тем проектам, которые позволяют создавать объекты показа с акцентом на региональную идентичность. Первые гранты получили несколько популярных частных музеев региона", – добавил губернатор.
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По словам Любимова, воссоздавать исторический облик памятников помогает вовлечение в работу инвесторов. В настоящее время уже реализуется два инвестпроекта: ревитализация комплекса "Торговый городок" и создание туристско-рекреационного кластера в историческом поселении города Касимов.
"В реализации этих планов поможет программа РФ и Нового банка БРИКС "Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений". Касимов в ней участвует. В ближайшие 5 лет в городе будут восстановлены и отреставрированы знаковые объекты культурного наследия, появится благоустроенная набережная и еще несколько городских пространств, современный причал. Все это, безусловно, послужит росту привлекательности Касимова и его качественной интеграции в агломерацию "Большое Золотое Кольцо", – сказал губернатор.
В числе значимых направлений Любимов назвал также поддержку археологических исследований, в том числе в виде специальных грантов, которые будут выделяться с 2022 года, работу в границах особо значимых территорий, имеющих статус исторических поселений регионального значения.

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