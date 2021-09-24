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Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире
Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире - РИА Новости, 24.09.2021
Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире
Спрос на российскую валюту в мире действительно растет, но речь идет не об интересе обычных граждан, а о спекулятивных операциях. Многие спекулянты стремятся... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T02:15
2021-09-24T02:15
экономика
рубль
россия
лазарь бадалов
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на российскую валюту в мире действительно растет, но речь идет не об интересе обычных граждан, а о спекулятивных операциях. Многие спекулянты стремятся заработать на волатильности курса, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT рубль по итогам июля этого года первый раз с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах.Бадалов напомнил, что в последние годы волатильность рубля достаточно высока. Так, в отдельные моменты он может укрепляться на 10-15 процентов, а потом падать на 15-20 процентов. Такие колебания дают возможность спекулянтам зарабатывать на рубле значительный доход, уверен финансист.
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экономика, рубль, россия, лазарь бадалов
02:15 24.09.2021
 
Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире

Эксперт Бадалов: рубль популярен в мире за счет интереса спекулянтов

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРубли
Рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на российскую валюту в мире действительно растет, но речь идет не об интересе обычных граждан, а о спекулятивных операциях. Многие спекулянты стремятся заработать на волатильности курса, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.

“Когда мы видим, что рубль стал одной из самых популярных валют в мире, очень важно понимать, чем такая популярность продиктована. Она не означает, что европейские и американские домашние хозяйства или корпорации хранят свои активы в рублях”, — указал эксперт.

Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT рубль по итогам июля этого года первый раз с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах.
Бадалов напомнил, что в последние годы волатильность рубля достаточно высока. Так, в отдельные моменты он может укрепляться на 10-15 процентов, а потом падать на 15-20 процентов. Такие колебания дают возможность спекулянтам зарабатывать на рубле значительный доход, уверен финансист.
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
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ЭкономикаРубльРоссияЛазарь Бадалов
 
 
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