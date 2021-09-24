https://ria.ru/20210924/rubl-1751544260.html

Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире

Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире - РИА Новости, 24.09.2021

Эксперт объяснил, почему рубль популярен в мире

Спрос на российскую валюту в мире действительно растет, но речь идет не об интересе обычных граждан, а о спекулятивных операциях. Многие спекулянты стремятся... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T02:15

2021-09-24T02:15

2021-09-24T02:15

экономика

рубль

россия

лазарь бадалов

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Спрос на российскую валюту в мире действительно растет, но речь идет не об интересе обычных граждан, а о спекулятивных операциях. Многие спекулянты стремятся заработать на волатильности курса, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Лазарь Бадалов.Согласно данным системы межбанковских переводов SWIFT рубль по итогам июля этого года первый раз с 2016 года вошел в топ-20 популярных мировых валют с долей 0,18 процента в международных расчетах.Бадалов напомнил, что в последние годы волатильность рубля достаточно высока. Так, в отдельные моменты он может укрепляться на 10-15 процентов, а потом падать на 15-20 процентов. Такие колебания дают возможность спекулянтам зарабатывать на рубле значительный доход, уверен финансист.

https://ria.ru/20210923/rubl-1751390932.html

россия

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2021

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экономика, рубль, россия, лазарь бадалов