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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210924/rost-1751552909.html
Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 24.09.2021
Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах
Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ составляет 6-7%, дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, заявил РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:57
2021-09-24T04:57
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
александр горелов
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ составляет 6-7%, дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36", - сказал Горелов.Он отметил, что дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, потому что именно вакцинация может остановить появление новых штаммов.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов
04:57 24.09.2021
 
Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Ученый РАН Горелов: рост заболеваемости COVID-19 составляет 6-7% в 36 регионах

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в карантинном центре в Коммунарке
Медицинский работник в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ составляет 6-7%, дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36", - сказал Горелов.
Он отметил, что дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, потому что именно вакцинация может остановить появление новых штаммов.
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Вчера, 11:42Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАлександр Горелов
 
 
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