https://ria.ru/20210924/rost-1751552909.html

Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах - РИА Новости, 24.09.2021

Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в регионах

Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ составляет 6-7%, дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, заявил РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:57

2021-09-24T04:57

2021-09-24T04:57

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

александр горелов

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах РФ составляет 6-7%, дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36", - сказал Горелов.Он отметил, что дальнейшее развитие эпидситуации во многом будет определяться уровнем вакцинации, потому что именно вакцинация может остановить появление новых штаммов.

https://ria.ru/20210923/koronavirus-1751430218.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, александр горелов