https://ria.ru/20210924/reformy-1751675838.html

Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране

Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране - РИА Новости, 24.09.2021

Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нового премьер-министра Ливана Наджиба Микати провести срочные реформы в стране, которые позволят получить... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:30

2021-09-24T17:30

2021-09-24T17:37

в мире

париж

бейрут

франция

эммануэль макрон

саад харири

наджиб микати

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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нового премьер-министра Ливана Наджиба Микати провести срочные реформы в стране, которые позволят получить международную финансовую помощь."Нужно срочно принять первые меры, которых ожидает ливанский народ - меры и реформы, необходимые для того, чтобы Ливан смог обрести уверенность в себе, а также обеспечить устойчивую повседневную жизнь для населения", - сказал Макрон на встрече с Микати в Париже.Он напомнил, что международное сообщество не может оказать структурную помощь Ливану до проведения реформ. Среди таких мер французский лидер назвал реновацию энергетического сектора, борьбу с коррупцией и административную реформу."Этот путь будет трудным, но он не невозможен... Во-первых, потому что вы решительны в том, чтобы этого добиться, а также потому, что мы сделаем все, чтобы международное сообщество поддержало вас на этом пути", - добавил французский лидер, отметив, что реформировать финансовую и банковскую системы Ливана вполне реально.Премьер Ливана, в свою очередь, поблагодарил Францию за ее помощь стране во время кризиса.Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.

https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html

https://ria.ru/20210917/khezbollakh-1750624439.html

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бейрут

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, париж, бейрут, франция, эммануэль макрон, саад харири, наджиб микати