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Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране
Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране - РИА Новости, 24.09.2021
Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нового премьер-министра Ливана Наджиба Микати провести срочные реформы в стране, которые позволят получить... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:30
2021-09-24T17:37
в мире
париж
бейрут
франция
эммануэль макрон
саад харири
наджиб микати
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нового премьер-министра Ливана Наджиба Микати провести срочные реформы в стране, которые позволят получить международную финансовую помощь."Нужно срочно принять первые меры, которых ожидает ливанский народ - меры и реформы, необходимые для того, чтобы Ливан смог обрести уверенность в себе, а также обеспечить устойчивую повседневную жизнь для населения", - сказал Макрон на встрече с Микати в Париже.Он напомнил, что международное сообщество не может оказать структурную помощь Ливану до проведения реформ. Среди таких мер французский лидер назвал реновацию энергетического сектора, борьбу с коррупцией и административную реформу."Этот путь будет трудным, но он не невозможен... Во-первых, потому что вы решительны в том, чтобы этого добиться, а также потому, что мы сделаем все, чтобы международное сообщество поддержало вас на этом пути", - добавил французский лидер, отметив, что реформировать финансовую и банковскую системы Ливана вполне реально.Премьер Ливана, в свою очередь, поблагодарил Францию за ее помощь стране во время кризиса.Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
https://ria.ru/20210916/livan-1750413288.html
https://ria.ru/20210917/khezbollakh-1750624439.html
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в мире, париж, бейрут, франция, эммануэль макрон, саад харири, наджиб микати
17:30 24.09.2021 (обновлено: 17:37 24.09.2021)
 
Макрон призвал нового премьера Ливана к проведению срочных реформ в стране

Президент Франции Макрон призвал премьера Ливана Микати к проведению реформ в стране

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© AP Photo / Julien de Rosa
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ПАРИЖ, 24 сен - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал нового премьер-министра Ливана Наджиба Микати провести срочные реформы в стране, которые позволят получить международную финансовую помощь.
"Нужно срочно принять первые меры, которых ожидает ливанский народ - меры и реформы, необходимые для того, чтобы Ливан смог обрести уверенность в себе, а также обеспечить устойчивую повседневную жизнь для населения", - сказал Макрон на встрече с Микати в Париже.
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Он напомнил, что международное сообщество не может оказать структурную помощь Ливану до проведения реформ. Среди таких мер французский лидер назвал реновацию энергетического сектора, борьбу с коррупцией и административную реформу.
"Этот путь будет трудным, но он не невозможен... Во-первых, потому что вы решительны в том, чтобы этого добиться, а также потому, что мы сделаем все, чтобы международное сообщество поддержало вас на этом пути", - добавил французский лидер, отметив, что реформировать финансовую и банковскую системы Ливана вполне реально.
Премьер Ливана, в свою очередь, поблагодарил Францию за ее помощь стране во время кризиса.
Ранее сообщалось, что парламент Ливана выразил вотум доверия новому правительству во главе с Наджибом Микати.
О формировании нового кабинета министров во главе с Наджибом Микати объявили 10 сентября, спустя 13 месяцев правительственного вакуума в стране. Правительство Хассана Дияба подало в отставку в августе 2020 года после взрыва в порту Бейрута, разрушившего несколько столичных кварталов. Более года правительство Дияба оставалось в статусе исполняющего обязанности. За это время от назначения на пост премьера отказался Мустафа Адиб и экс-премьер Саад Харири, чье правительство также подало в отставку в ноябре 2019 года на фоне массовых антиправительственных протестов, но он был в очередной раз уполномочен сформировать правительство спустя год, однако не смог договорится со всеми политическим силами в стране.
Новому кабинету министров Ливана предстоит провести эффективные реформы, начать вывод страны из финансово-экономического кризиса и вернуть доверие Международного валютного фонда и мирового сообщества для получения финансовой помощи.
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В миреПарижБейрутФранцияЭммануэль МакронСаад ХаририНаджиб Микати
 
 
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