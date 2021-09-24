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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210924/raskopki-1751508338.html
Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи - РИА Новости, 24.09.2021
Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи
Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа нашли на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T04:57
2021-09-24T04:57
культура
севастополь
юнеско
российская академия наук
херсонес
археология
государственный эрмитаж
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа нашли на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса ювелирные украшения римской эпохи, сообщает пресс-служба института.Специалисты работали на месте, где ранее располагался некрополь римского периода, состоящий из нескольких погребальных камер, вырубленных прямо в скалах. По словам ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа и научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Сергея Соловьева, они обнаружили два таких погребения, датированные первыми веками нашей эры.Во втором погребении, по словам научного сотрудника, кости плохо сохранились из-за большой влажности. "Однако в нем остались металлические артефакты, в том числе украшения, а также гвозди, которые использовались, как мы полагаем, для крепления деревянных помостов", — прокомментировал он. Отмечается, что найденные предметы ювелирного искусства из желтого металла (предположительно золота) представляют высокую художественную ценность и интересны для исследования с точки зрения технологии производства, символики изображений и их принадлежности. Например, в некоторых из них использована техника плетения. Серьги выполнены в виде ажурного диска с подвесками, а на перстнях изображены буквы латинского алфавита. Специалисты датируют эти изделия III-IV веками.О существовании некрополя в пригороде Херсонеса ученым известно с 1780-х годов. Считается, что он использовался на протяжении длительного времени – от первых веков н.э. до X века, то есть на протяжении тысячи лет. Здесь специалисты обнаружили захоронения трех типов: склепы, могилы и урны.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки здесь проводятся постоянно, а в июне 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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севастополь, юнеско, российская академия наук, херсонес, археология, государственный эрмитаж, новости культуры, россия
04:57 24.09.2021
 
Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи

Изделия первых веков нашей эры нашли на месте бывшего южного пригорода древнего Херсонеса

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуины на территории национального заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
Руины на территории национального заповедника Херсонес Таврический в Севастополе - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа нашли на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса ювелирные украшения римской эпохи, сообщает пресс-служба института.
"Участники совместной археологической экспедиции Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН и Государственного Эрмитажа, которая работает на месте будущего историко-археологического парка в Херсонесе, обнаружили при раскопках погребений ювелирные украшения римской эпохи", — говорится в релизе.
Специалисты работали на месте, где ранее располагался некрополь римского периода, состоящий из нескольких погребальных камер, вырубленных прямо в скалах.
По словам ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа и научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Сергея Соловьева, они обнаружили два таких погребения, датированные первыми веками нашей эры.
"Одно из них ранее было разграблено. Но тем не менее в нем сохранились мелкие ювелирные изделия, которые, вероятно, не заметили злоумышленники, — отметил Соловьев. — Это парное захоронение мужчины и женщины, в котором были найдены два перстня, серьги, бусы, керамические сосуды".
Во втором погребении, по словам научного сотрудника, кости плохо сохранились из-за большой влажности. "Однако в нем остались металлические артефакты, в том числе украшения, а также гвозди, которые использовались, как мы полагаем, для крепления деревянных помостов", — прокомментировал он.
Отмечается, что найденные предметы ювелирного искусства из желтого металла (предположительно золота) представляют высокую художественную ценность и интересны для исследования с точки зрения технологии производства, символики изображений и их принадлежности.
Например, в некоторых из них использована техника плетения. Серьги выполнены в виде ажурного диска с подвесками, а на перстнях изображены буквы латинского алфавита. Специалисты датируют эти изделия III-IV веками.
О существовании некрополя в пригороде Херсонеса ученым известно с 1780-х годов. Считается, что он использовался на протяжении длительного времени – от первых веков н.э. до X века, то есть на протяжении тысячи лет. Здесь специалисты обнаружили захоронения трех типов: склепы, могилы и урны.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФрагмент национального заповедника "Херсонес Таврический" - руины древнего города Херсонес
Фрагмент национального заповедника Херсонес Таврический - руины древнего города Херсонес - РИА Новости, 1920, 23.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Фрагмент национального заповедника "Херсонес Таврический" - руины древнего города Херсонес
Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его.
Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки здесь проводятся постоянно, а в июне 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
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