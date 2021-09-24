https://ria.ru/20210924/raskopki-1751508338.html

Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи

Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи - РИА Новости, 24.09.2021

Археологи нашли в Крыму ювелирные украшения римской эпохи

Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа нашли на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T04:57

2021-09-24T04:57

2021-09-24T04:57

культура

севастополь

юнеско

российская академия наук

херсонес

археология

государственный эрмитаж

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580007324_0:0:3512:1976_1920x0_80_0_0_27054dec010cb9d7a9f23b1669176847.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен – РИА Новости. Археологи из Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Государственного Эрмитажа нашли на территории бывшего южного пригорода древнего Херсонеса ювелирные украшения римской эпохи, сообщает пресс-служба института.Специалисты работали на месте, где ранее располагался некрополь римского периода, состоящий из нескольких погребальных камер, вырубленных прямо в скалах. По словам ведущего научного сотрудника Государственного Эрмитажа и научного сотрудника Института истории материальной культуры РАН Сергея Соловьева, они обнаружили два таких погребения, датированные первыми веками нашей эры.Во втором погребении, по словам научного сотрудника, кости плохо сохранились из-за большой влажности. "Однако в нем остались металлические артефакты, в том числе украшения, а также гвозди, которые использовались, как мы полагаем, для крепления деревянных помостов", — прокомментировал он. Отмечается, что найденные предметы ювелирного искусства из желтого металла (предположительно золота) представляют высокую художественную ценность и интересны для исследования с точки зрения технологии производства, символики изображений и их принадлежности. Например, в некоторых из них использована техника плетения. Серьги выполнены в виде ажурного диска с подвесками, а на перстнях изображены буквы латинского алфавита. Специалисты датируют эти изделия III-IV веками.О существовании некрополя в пригороде Херсонеса ученым известно с 1780-х годов. Считается, что он использовался на протяжении длительного времени – от первых веков н.э. до X века, то есть на протяжении тысячи лет. Здесь специалисты обнаружили захоронения трех типов: склепы, могилы и урны.Херсонес Таврический, основанный греками в V веке до нашей эры, считается одним из крупнейших археологических памятников юга России. Его история связана с великими цивилизациями античности и Средневековья, в том числе эллинизма, Древнего Рима и Византии. В Средние века после череды разрушений XIII-XIV веков город пришел в запустение, жители покинули его. Новый этап истории Херсонеса начался вскоре после строительства недалеко от него российской крепости и города Севастополь. Первые раскопки Херсонеса были произведены в 1827 году. С 1947 года раскопки здесь проводятся постоянно, а в июне 2013 года в ходе 37-й сессии ЮНЕСКО "Древний город Херсонес Таврический и его хора" был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210910/raskopki-1749479141.html

севастополь

херсонес

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, юнеско, российская академия наук, херсонес, археология, государственный эрмитаж, новости культуры, россия