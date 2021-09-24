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В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр
В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр - РИА Новости, 24.09.2021
В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр
Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала законопроект, обязывающий депутатов периодически проходить... РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T18:11
2021-09-24T18:11
2021-09-24T18:11
в мире
верховная рада украины
здоровье - общество
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала законопроект, обязывающий депутатов периодически проходить наркологический и психиатрический осмотр, текст соответствующего проекта закона опубликован на сайте украинского парламента."Предоставлять в начале календарной сессии в аппарат Верховной рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования по форме, утвержденной министерством здравоохранения", - говорится в документе.В пояснительной записке к документу говорится, что подобный контроль будет способствовать надлежащему выполнению депутатами своих обязанностей. Законопроект также должен повысить уровень политической культуры и этического поведения парламентариев и доверия граждан.
https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html
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в мире, верховная рада украины, здоровье - общество, оппозиционная платформа - за жизнь
В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр
"Оппозиционная платформа" предложила обязать депутатов Рады проходить осмотр у психиатра