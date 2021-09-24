https://ria.ru/20210924/rada-1751686685.html

В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр

В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр - РИА Новости, 24.09.2021

В Раде предложили обязать депутатов проходить психиатрический осмотр

Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала законопроект, обязывающий депутатов периодически проходить... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T18:11

2021-09-24T18:11

2021-09-24T18:11

в мире

верховная рада украины

здоровье - общество

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 24 сен - РИА Новости. Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" зарегистрировала законопроект, обязывающий депутатов периодически проходить наркологический и психиатрический осмотр, текст соответствующего проекта закона опубликован на сайте украинского парламента."Предоставлять в начале календарной сессии в аппарат Верховной рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования по форме, утвержденной министерством здравоохранения", - говорится в документе.В пояснительной записке к документу говорится, что подобный контроль будет способствовать надлежащему выполнению депутатами своих обязанностей. Законопроект также должен повысить уровень политической культуры и этического поведения парламентариев и доверия граждан.

https://ria.ru/20210901/podderzhka-1748213672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, здоровье - общество, оппозиционная платформа - за жизнь