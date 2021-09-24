https://ria.ru/20210924/pridnestrove-1751621345.html

Россия всегда будет поддерживать Приднестровье, заявили в Совфеде

Россия всегда будет поддерживать Приднестровье, заявили в Совфеде - РИА Новости, 24.09.2021

Россия всегда будет поддерживать Приднестровье, заявили в Совфеде

Россия внимательно следит за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике после президентских и парламентских выборов в Молдавии, всегда будет РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T13:33

2021-09-24T13:33

2021-09-24T13:34

в мире

молдавия

приднестровская молдавская республика

константин косачев

совет федерации рф

вадим красносельский

россия

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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия внимательно следит за ситуацией в непризнанной Приднестровской Молдавской республике после президентских и парламентских выборов в Молдавии, всегда будет поддерживать республику, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с главой ПМР Вадимом Красносельским в Москве."Мы внимательно следим за тем, что происходит в регионе после президентских, а затем парламентских выборов в Молдавии", - сказал Косачев, которого цитирует в пятницу пресс-служба Совфеда.По его словам, ситуация вокруг приднестровского урегулирования существенно поменялась, "скорее, в негативную сторону"."В свою очередь, мы всегда поддерживали Приднестровье и собираемся это делать и впредь", — заявил Косачев.В свою очередь, Красносельский, отметив, что Россия является важным партнером ПМР, подчеркнул, что Приднестровье традиционно выступает за диалог с Молдавией, несмотря на то, что ситуация "кардинально поменялась"."Рассчитываем на прагматичную позицию нового молдавского руководства, на то, что его выбор не будет сделан в пользу эскалации конфликта", - сказал он.Глава Приднестровья выразил также надежду на продолжение переговорного процесса в формате "5+2", встреч в формате "1+1", возобновление деятельности молдавских и приднестровских экспертов в рамках отраслевых рабочих групп.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20210924/pridnestrove-1751576776.html

https://ria.ru/20210616/pridnestrove-1737239143.html

https://ria.ru/20210922/sandu-1751381383.html

молдавия

приднестровская молдавская республика

россия

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, константин косачев, совет федерации рф, вадим красносельский, россия