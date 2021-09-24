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Российские суперкомпьютеры объединят в единую сеть

Российские суперкомпьютеры объединят в единую сеть - РИА Новости, 24.09.2021

Российские суперкомпьютеры объединят в единую сеть

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ) РАН и Объединенный институт ядерных... РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T16:51

2021-09-24T16:51

2021-09-24T16:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), Межведомственный суперкомпьютерный центр (МСЦ) РАН и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) в пятницу подписали соглашение об объединении суперкомпьютеров в единую сеть, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах. "В этом году планируется подключить к ней 40% от общего числа ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров страны. К 2024 году к системе будут подключены абсолютно все научные и образовательные организации высшего образования", —добавил он.По оценке ректора СПбПУ Андрея Рудского, расширение высокопроизводительных вычислительных возможностей "означает выход на новый уровень исследовательских возможностей, на новый масштаб наукоемких мультидисциплинарных проектов".Согласно материалам городского комитета по науке и высшей школе, соглашение предполагает объединение высокопроизводительных вычислительных ресурсов в интегрированную сеть суперкомпьютерных центров, а также создание экосистемы профессионального сообщества пользователей путем организации коллаборативных исследований в университетах, лабораториях, научно-исследовательских институтах, а также на промышленных предприятиях.В результате научные центры мирового уровня, научно-образовательные и инжиниринговые центры получают возможность распределенной работы с большими данными на научных установках класса мегасайенс в суперкомпьютерных центрах. Для исследователей и разработчиков будет обеспечен глобальный доступ к сервисам машинного обучения, а также аналитики больших данных.

https://ria.ru/20210301/superkompyuter-1599490984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, санкт-петербургский политехнический университет, санкт-петербург, навигатор абитуриента, университетская наука