https://ria.ru/20210924/peterburg-1751678295.html

В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов

В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов - РИА Новости, 24.09.2021

В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов

Вице-губернаторов Санкт-Петербурга Александра Бельского и Николая Бондаренко освободили от должностей, сообщила пресс-служба администрации главы города. РИА Новости, 24.09.2021

2021-09-24T17:41

2021-09-24T17:41

2021-09-24T18:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Вице-губернаторов Санкт-Петербурга Александра Бельского и Николая Бондаренко освободили от должностей, сообщила пресс-служба администрации главы города.Соответствующие распоряжения подписал губернатор Александр Беглов.Кроме того, свои посты покинули председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.В пресс-службе не назвали причины кадровых изменений.При этом ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского во время прошедших выборов. По ее словам, он "занимался внутренней политикой, одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии". Памфилова назвала вице-губернатора частью "пятой колонны", которая противопоставила себя и "ЦИК, и закону, и праву".Глава Центризбиркома неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга. По ее словам, больше всего обращений по нарушениям во время выборов в Госдуму поступало из Северной столицы.Бельский координировал и контролировал деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, комитета территориального развития, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.В свою очередь, Бондаренко координировал и контролировал деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной жилищной инспекции Петербурга, Государственной административно-технической инспекции и Государственной технической инспекции (Гостехнадзор).Единый день голосования проходил 17-19 сентября. Состоялись выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные.

https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611551.html

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политика, санкт-петербург, александр беглов, россия