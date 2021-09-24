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В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов
В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов - РИА Новости, 24.09.2021
В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов
Вице-губернаторов Санкт-Петербурга Александра Бельского и Николая Бондаренко освободили от должностей, сообщила пресс-служба администрации главы города. РИА Новости, 24.09.2021
2021-09-24T17:41
2021-09-24T18:21
политика
санкт-петербург
александр беглов
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Вице-губернаторов Санкт-Петербурга Александра Бельского и Николая Бондаренко освободили от должностей, сообщила пресс-служба администрации главы города.Соответствующие распоряжения подписал губернатор Александр Беглов.Кроме того, свои посты покинули председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.В пресс-службе не назвали причины кадровых изменений.При этом ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского во время прошедших выборов. По ее словам, он "занимался внутренней политикой, одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии". Памфилова назвала вице-губернатора частью "пятой колонны", которая противопоставила себя и "ЦИК, и закону, и праву".Глава Центризбиркома неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга. По ее словам, больше всего обращений по нарушениям во время выборов в Госдуму поступало из Северной столицы.Бельский координировал и контролировал деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, комитета территориального развития, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.В свою очередь, Бондаренко координировал и контролировал деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной жилищной инспекции Петербурга, Государственной административно-технической инспекции и Государственной технической инспекции (Гостехнадзор).Единый день голосования проходил 17-19 сентября. Состоялись выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные.
https://ria.ru/20210924/konflikt-1751611551.html
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политика, санкт-петербург, александр беглов, россия
17:41 24.09.2021 (обновлено: 18:21 24.09.2021)
 
В Петербурге уволили двоих вице-губернаторов

Вице-губернаторов Петербурга Бельского и Бондаренко освободили от должности

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗдание Правительства в Санкт-Петербурге
Здание Правительства в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 сен — РИА Новости. Вице-губернаторов Санкт-Петербурга Александра Бельского и Николая Бондаренко освободили от должностей, сообщила пресс-служба администрации главы города.
Соответствующие распоряжения подписал губернатор Александр Беглов.
Кроме того, свои посты покинули председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, глава администрации Выборгского района Валерий Гарнец и глава администрации Приморского района Николай Цед.
В пресс-службе не назвали причины кадровых изменений.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 12:57Выборы в Государственную думу
В Кремле прокомментировали конфликт между ЦИК и избиркомом Петербурга
При этом ранее председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что ЦИК планирует направить в Следственный комитет и Генпрокуратуру представление о конфликте интересов Бельского во время прошедших выборов. По ее словам, он "занимался внутренней политикой, одновременно шел в депутаты и занимался избирательным процессом, часто за спиной комиссии". Памфилова назвала вице-губернатора частью "пятой колонны", которая противопоставила себя и "ЦИК, и закону, и праву".
Глава Центризбиркома неоднократно критиковала работу городской избирательной комиссии Петербурга. По ее словам, больше всего обращений по нарушениям во время выборов в Госдуму поступало из Северной столицы.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
Вчера, 14:32Выборы в Государственную думу
Памфилова оценила работу ЦИК на выборах в Госдуму
Бельский координировал и контролировал деятельность комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, комитета территориального развития, а также комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики.
В свою очередь, Бондаренко координировал и контролировал деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, Государственной жилищной инспекции Петербурга, Государственной административно-технической инспекции и Государственной технической инспекции (Гостехнадзор).
Единый день голосования проходил 17-19 сентября. Состоялись выборы в Государственную думу, а также региональные и муниципальные.
Сортировка бюллетеней во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 22.09.2021
22 сентября, 16:48Выборы в Государственную думу
В Петербурге отменили итоги голосования на семи участках
 
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